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【過勞死】1個月加班逾122個小時　男子胃潰瘍過勞死

健康 12:42 2023/06/06

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男子加班122小時死亡罕見被認定為職業災害，律師：希望可成為判斷相關案例的新標準

都市人工作忙碌，但亦需注意身體，切忌過度勞累。日本富山縣一名在電力工程公司任職的6旬男子，於2021年12月在家中出現胃潰瘍、出血症狀，送院治療後仍回天乏術，不幸離世。死者家屬表示，他死前一個月加班逾122個小時，主張胃潰瘍是由長期過勞及壓力造成，且症狀嚴重致死。富山勞動基準監督署最終在5月正式判定該案例為職業災害。

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根據《鬱金香電視台》報道，62歲男死者生前任職於北陸電力工程公司，於1986年以技術人員身份入職，2019年退休，隨後又再被公司聘任，擔任電視台新址電力工程現場的管理者。

死者家屬的委託律師表示，死者在死前一個月加班逾122個小時，甚至在前一個月亦加班113小時，足以相信長期勞動及擔任工程現場管理者的壓力，是導致他出現胃潰瘍的主因，因此向當局尋求職業災害認定。

經過調查，富山勞動基準監督署終於在今年5月，正式判定男子的死亡與壓力及長時間工作有關，並認定事件為職業災害。死者家屬的委託律師指，過往對職業災害的認定主要針對腦部疾病、心臟疾病或精神疾病進行判斷，男子因消化系統疾病死亡卻被認定為職業災害，屬罕見案例，希望能成為日後判斷相關案例的新標準。

香港心臟專科學院前院長陳藝賢曾接受TOPick訪問，表示根據研究，每天睡眠時間少於6小時就被視為睡眠不足。荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足人士患心血管疾病的風險增加15%。

陳醫生指，引發猝死有3大原因：

  • 腦部問題，例如：腦中風、腦出血。
  • 心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。
  • 肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況

至於上班族如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所早前推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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責任編輯：羅嘉欣

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