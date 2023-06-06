【兒童燙傷】2歲男童嚴重燙傷9日後才送院　父拒植皮手術：又不嚴重

▲ 2歲男童嚴重燙傷9日後才送院，父拒植皮手術：又不嚴重。

小朋友燙傷一定要及時送醫！近日，内地一名2歲男童被嚴重燙傷，父母卻用偏方自行治療，結果男童病情加劇，拖延了9天才送往醫院。最後醫生判斷男童為3度燙傷，需做植皮手術，竟遭男童父親拒絕，更直言「不要聽那醫生的，這種不是很嚴重」。

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綜合内地媒體報道，一名2歲男童背部遭嚴重燙傷，但父母過了9天才將他送往醫院，稱一開始找村醫看過，隨後回家用偏方自行治療，將麥菜搗碎成冰，加上茶油塗抹在小孩傷口上。

結果小孩送院後，醫生表示他已達嚴重的三度燒傷，背部出現大面積的結痂和肉芽組織，且由創面感染引起了急性腎功能不全，因此難以通過自身的癒合能力來達致復元，需要進行手術治療。

隨後醫生與孩子的父母就手術相關事宜進行溝通，醫生建議孩子需要接受植皮手術治療，而費用則要人民幣2.5萬元（約港幣2.8萬元）。當下孩子的母親難以獨自決定，於是與孩子父親通話商量，沒想到男子竟說，「不要聽那醫生的，這種不是很嚴重」。他又續指，治療完還要在醫院修養，覺得沒有必要。

醫生接著向孩子母親展示了其他病患未經植皮修復，導致皮膚留下嚴重疤痕凸起的照片，試圖説服她。孩子母親便與男子進行了第二次通話，惟男子依然堅定拒絕手術，也拒絕與醫生當面溝通，並稱孩子只要按時換藥就可以，還斥責孩子母親，「你要有自己的主意啊，不能老是醫生說什麽你就打退堂鼓」。

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之後醫生再次主動打電話勸說男子，未料男子卻説孩子長疤很正常，又稱他更看重手術打麻醉的副作用，擔心手術協議，以及植皮感染的風險，最後費用還是由父母來承擔。商量未果，等醫生再次去探訪孩子時，孩子家長已要求自行出院。

事件曝光後，引起大量網民熱議，紛紛批評男子的做法不考慮小孩健康問題，「孩子倒了八輩子血霉出生在這樣的家庭。放棄意味着...唉」、「出院後怕是要危險了」，亦有網民表示該名父親不捨得花錢給孩子治療，「其實就是心疼錢」、「是不是因為經濟問題啊？」

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責任編輯：羅嘉欣