【盧瀚霆演唱會】Anson Lo《In My Sight》下周二公售　一文盡教搶票攻略【附連結】

▲ Anson Lo《In My Sight 》下周二公售

MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆將於7月23-25日舉行《Anson Lo "The Stage" In My Sight Solo Concert 2023》演唱會,3場演出將於亞洲國際博覽館Arena舉行,門票分為$1,080/$880/$580。

7月23日的MIRO專屬場,昨日優先發售自然光速秒殺,至於公開發售為6月13日早上10時起於HKTicketing快達票發售,各位仍未成功搶飛的神徒又要加油了。

快達票HKTicketing早前亦有發售柳應廷演唱會,相信一眾歌迷都已熟習購票流程,如之前未曾在快達票購票的樂迷,不妨重溫購票流程。

▲ MIRO配售已售罄。

1先註冊會員賬戶

購票時可提早以會員資料登入網站,可省卻購票時間。

▲ 記得先成為會員。

2 選擇票價及領取門票方法

分為親到售票處或指定銷售點領取及郵寄方式,如選擇後者,可先行預備地址資料,增加購票决度。

3.加入購物籃

快達票網站在選取票價等資料並輸入驗証碼後,可預留10分鐘時間,之後加入購物籃進行付款。

4. 快達票一般須收取每張HK$25顧客服務費及每交易HK$30派遞服務費(最多2張門票)

▲ 亞博場地參考圖。

快達票公開發售連結:www.hkticketing.com

購票熱線:31288288

五大攻略

購票過程看似簡易,但撲過飛的樂迷就知當中難度,為增加購票機會,事前就要好好先作以下準備:

1. 用盡不同電子工具

萬事起頭難,要買到飛,首先要在指定時間成功進入購票頁面,故使用不同的電子產品,如智能電話、平板電腦、桌面電腦,同時登入購票網頁,是基本動作。

2.使用不同瀏覽器

因購票網頁只能認證瀏覽器的同一頁面,如同時開啟太多頁面,可能導致暫時被封鎖IP,故可以開啟不的瀏覽器嘗試,如Google Chrome、Microsoft Edge、Firefox、Safari等。

3.網絡要穩定

就算萬事俱備,若網絡速度不夠快,也會影響購票成功與否,結合不同的購票經驗,如使用電腦可用WiFi,以手機或平板電腦就建議使用4.5G或5G流動數據上網。

4.使用不須驗證短訊的信用卡

優先訂票往往要用指用信用卡,而在公開售票日,就可選擇不同信用卡,不少人在購票付款過程中,因要等候信用卡驗證短訊,最後拖慢流程甚至無法成功選購,故付款時可考慮使用不須短訊驗證碼的信用卡如AE卡,提高搶票機會。

5.善用不同應用程式

用人手進行購票雖較穩陣,但始終過程較慢,不少人會選擇用坊間的搶票機器人應用程式,如有不少人推薦的kkfly,事前在App輸入資料後,就可以AI形式加快登入購票網頁的速度。

記者:區家歷