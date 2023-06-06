【枉為人師】8兒童易發怒扯頭髮自殘　揭幼園老師涉餵安眠藥迫孩子聽話

▲ 台灣有幼兒園老師為容易管教小朋友，涉亂餵安眠藥予幼兒。（istock圖片）

台灣近日爆出有幼兒園老師涉餵安眠藥予孩子，目的是要他們聽話，容易管教，事件令人嘩然，個案愈揭愈多，目前至少8名兒童受害，他們都受藥物影響，出現行為異常，包括容易發脾氣、出現扯頭髮等自殘行為。

綜合台媒報道，台灣新北市板橋區一間私立連鎖幼兒園，爆出老師涉餵食幼兒安眠藥，2日（上星期五），台灣有政黨人員陪同家長召開「幼兒園餵藥恐是冰山一角-新北市府失職 家長人心惶惶」記者會。記者會上指出受害孩童不只事件初曝光時的3人，至少有8人。

老師餵學生食安眠藥

起初有3名家長在今年初陸續發現子女出現易怒，以及拉自己頭髮等自殘行為，詢問小朋友才發現有一名趙姓女老師餵食不明藥物，以及體罰小朋友。

揭發愈來愈多個案，是因為該幼兒園家長看到新聞報道後，陸續帶孩子到醫院做檢查，有孩子相隔一星期仍被驗出有巴比妥相關藥物反應，相隔一星期仍驗得出來，家長擔心該趙姓女老師給孩子的藥物劑量相當驚人。據悉，該老師是為求方便管教，而餵幼童食安眠藥，令他們聽話。

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在記者會上，有關人員指出苯重氮基鹼是安眠藥的成分，具成癮性，屬於管制藥品，大人使用也要很小心，何況是用在小孩，而巴比妥會用在小孩的癲癇症，有機會影響中樞神經傳導，在幼童身上亂用安眠藥，影響他們的健康。

家長促請當地教育局和衛生局主動積極介入事件，呼籲進行全面性調查，給孩子公道，給家長真相。

亂服用安眠藥可大可小

精神科專科醫生方日旭曾在TOPick指出，胡亂服用安眠藥有可能出現耐藥性情況，變得愈食愈多，愈易濫用。如濫用的安眠藥是白瓜子（Zopiclone），濫用過度達致某個劑量，更會有毒性副作用——正鐵血紅蛋白血症，即身體紅血球帶不到氧氣，令身體變成藍色。

據本港衞生署有關口服安眠藥物資料，一旦生理上產生了藥物依賴，突然停用這些藥物將會出現脫癮的症狀，脫癮症狀包括焦慮、抑鬱、注意力不集中、失眠、頭痛、暈眩、耳鳴、食慾減退、震顫、出汗及煩躁不安。更嚴重的症狀還包括肌肉抽搐、精神錯亂或妄想症、抽搐及幻覺。

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責任編輯︰王明芳