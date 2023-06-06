【兩性關係】驗DNA驚悉17歲兒非親生 病父不捨續養兒大學畢業結局超淒涼

好心冇好報！重慶一名身患尿毒症的男子，2008年與離婚妻子因17歲兒子的教育問題爭吵時，被告知兒子非他親生，男子氣憤下驗DNA才知白養了別人的兒子，惟不捨與兒子多年感情，甘心繼續養育他直至大學畢業，但兒子出外工作後即與前妻齊齊失蹤，男子無奈下到法院控告前妻，要求她支付20餘年來養育「兒子」的生活費及精神損害賠償等合共19萬餘元人民幣（約21萬港元）。

離婚後父親獨力養兒子

綜合内地媒體報道，重慶男子王超（化名）與前妻林艷（化名）1991年登記結婚，同年9月3日誕下兒子王小超（化名）。兩人2002年9月18日辦理離婚，並約定兒子由王超撫養，而王小超的一切費用都由王超承擔，雙方「無債權債務」。

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離婚後，林艷因王小超的教育問題多次與王超發生爭吵，期間曾告知王小超並非他親生。2008年，林艷再提及王超戴綠帽一事，王超嬲爆，於是帶王小超驗DNA，終於證實兩人並非親生父子。王超得悉後晴天霹靂，但念及與「兒子」多年感情，而且小超仍是學生，繼續撫養他成人，更供他讀完大學。

向前妻索償養子生活費

可惜兒子不懂感恩，大學畢業找到工作後，就突然玩失蹤，王超亦找不到前妻林艷。此時，身患尿毒症及腎移植術後腎功能衰竭的王超，無依無靠下，惟有向法院提告，要求林艷支付多年來王小超的撫養費、教育費、醫藥費及精神損害賠償等各項費用。

重當地法院審理後，認為林艷不僅違背夫妻間的忠誠，還隱瞞王小超並非王超親生子女的事實，在離婚後把應要承擔的費用及撫育孩子的責任和義務，轉嫁給與孩子沒血緣關係且不知情的王超身上，侵害了王超的人格權利和財產權利。

綜合案件事實與證據，法院判林艷向王超支付王小超多年的合理撫養費合共16.9萬人民幣，並支付王超精神損害賠償3萬元，合共計19.9萬元人民幣(約21萬港元)。



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