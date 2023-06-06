【一舞傾城】兩大險走光位逐格睇　陳星妤露打底褲姚子羚「神秘三角」疑失守

▲ 姚子羚與陳星妤兩大險走光位逐格睇。

TVB劇集《一舞傾城》劇情講到飾演「萬國城最後一個處女」KK的陳星妤，收了富二代「Marco」關楚耀500萬「掟煲費」後，金盤洗手不再當舞小姐，斥資200萬給飾演小學同學王俊駒的高鈞賢拍電影，自己更當上女主角，因而一炮成名。

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「神秘三角」疑失守

處女電影票房大賣，陳星妤與高鈞賢返回萬國城與「38組」成員舉行慶功派對慶祝。豈料洪泰頭目「屠伯」鄭恕峰及「麻鷹」李嘉走進硬要一同慶祝。

▲ （影片截圖）

李嘉全程對飾演臥底媽媽生Michelle的姚子羚毛手毛腳，由小腿掃上大腿揩盡油，李嘉更底死在膝蓋位置狂捽，姚子羚見慣大場面相當淡定。

不過，穿上高衩裙的她就險走光，全程雙手掩住大髀位置，安全意識甚高。

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露打底褲

轉型為女演員的「KK」陳星妤，造型反而比當舞小姐更為性感！第二部電影大玩吊威也，從高空降落裙擺隨風飄逸，大騷修長美腿。

不過就差點走光，露出內裡打底的超短熱褲，短短幾秒鏡頭充滿仙女下凡感覺，她更擺出楚楚可憐的表情，令不少網民大呼：「係初戀呀！好想保護佢。」

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【一舞傾城】港姐陳星妤熱褲上《獎門人》疑走光 Yvette受力捧演出機會多【多圖】

疑走光露黑底

現實中，陳星妤曾疑似失守走光。上月她在TVB特備節目《獎門人I Love媽媽感謝祭》玩遊戲時太投入，疑失手不慎走光。

身穿熱褲上陣的陳星妤，在「過過過」環節中與傅嘉莉拍檔玩遊戲。她以雙腳夾著眼線筆為對方化妝，抬高腳之際疑不慎走光露黑底，節目播出後即獲網民討論，因禍得福令其人氣一度急升。

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