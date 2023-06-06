【愛滋病】今年首季增96宗個案　6成透過同性或雙性性接觸受感染

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衞生署衞生防護中心今日（6日）宣佈，今年首季新增96宗愛滋病病毒個案，涉及87男9女，當中約6成透過同性或雙性性接觸受感染。

防護中心指，今年首季接獲個案，有58人透過同性或雙性性接觸受感染，19人則透過異性性接觸受感染；另外2人透過注射毒品受感染；1人在香港以外地區透過輸入血液或血製品受感染，餘下個案的傳播途徑因資料不足而暫時未能確定。自1984年以來，本港愛滋病病毒感染呈報個案累積至11,737宗。



新增個案的主要呈報來源分別是公立醫院、診所及化驗所（49宗）；私家醫院、診所及化驗所（14宗）以及衞生署愛滋病服務組（12宗）。此外，有72名新增感染者已到衞生署或醫院管理局轄下的愛滋病專科服務接受治理。愛滋病個案方面，季內新增35宗，其中19宗（54.3%）透過同性或雙性性接觸受感染，15宗（42.9%）透過異性性接觸受感染，1宗（2.9%）透過注射毒品受感染。該季最常見的愛滋病界定疾病仍然是肺囊蟲肺炎。

衞生署衞生防護中心強調，性接觸仍然是最主要的愛滋病病毒傳播途徑，市民應恆常及正確使用安全套，以減低感染愛滋病病毒的風險。愛滋病是由愛滋病病毒引致。及早接受抗愛滋病病毒藥物治療，可有效避免發病成為愛滋病患者及預防其他併發症。

防護中心又提醒，曾進行不安全性行為的人士應及早接受愛滋病病毒抗體測試，高風險群組更應定期測試；曾有性行為但不屬於高風險群組的人士亦應最少檢查一次。他們可在愛滋熱線網站或致電愛滋熱線（2780 2211），預約接受免費、不記名及保密的愛滋病病毒抗體測試。若確定受感染，應盡早接受愛滋病專科治理服務及抗愛滋病病毒藥物治療。

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責任編輯：楊佩瑩