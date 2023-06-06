【星級媽咪】Kary心痛女兒出世前心臟有問題 吳雨霏為孻女滿1歲感觸流淚
歌手吳雨霏（Kary）於2015年跟圈外男友洪立熙結婚，分別於18年和19年誕下大仔Asher及二女Galilee，去年6月6日，吳雨霏誕下細女Noa，原來Noa出生前心臟有問題，故吳雨霏陀B時分外擔心。
轉眼間細女Noa已經一歲，吳雨霏今日（6日）於IG分享一家三口的合照，只見丈夫洪立熙抱著細女Noa，而Kary即捉住細女的腳仔，一臉滿足的樣子！
【娛圈喜事】吳雨霏36歲生日宣布誕B 第3度當媽媽：身體或精神都是最辛苦的一胎
慶幸孻女夠堅強
面對細女一歲生日，Kary感性撰文抒發感受，當中她寫道：
每次一想到你一歲生日，我都眼眶泛淚…
這一年所經歷的，實在很難用言語形容心情。做父母的總是最擔心子女的健康，寧願受苦的是我，不是你。
感恩你好堅強
感恩你很愛笑
感恩你一天比一天的好起來
爸爸媽媽哥哥家姐好愛你
祝你1歲生日快樂
繼續健康快樂成長
Happiest Birthday to our Noa Bear
網民們為Noa送上生日祝福，當中有人留言：「要健健康康，好似媽媽咁靚，條腿都係咁長」和「Happy birthday Noa!! May you continue to stay strong」
孻女孻心肝
專注家庭的Kary早前鮮有地出席公開活動，當時她稱暫沒打算復出，只因孻女很年幼，需要媽媽的照料。
Kary陀第三胎時十分低調，沒有特別跟朋友說，原來Kary是有苦衷，因為懷孕期間發現細女心臟有問題。
最新影片推介：陳星妤專訪
當時Kary十分擔心，又要湊住一對仔女，她曾以「今胎無論是身體上或精神上，都是最辛苦、最擔心的一胎」來形容。
直至細女出世Kary才感安心，她曾在訪談中說：「小朋友健康令我最擔心，孻女孻心肝，她是最年幼的BB，所以特別緊張佢。」縱然照顧三位小孩好辛苦，Kary沒想過那麼享受做媽咪，更強調絕不偏心，三子女都會疼錫！
4月份，Kary一家五口外遊享受陽光與海灘，當時她分享「一拖三」的照片，更獲網民大讚是「超人媽媽」。
精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R
撰文 : TOPick柴犬出動