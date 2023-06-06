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【星級媽咪】Kary心痛女兒出世前心臟有問題　吳雨霏為孻女滿1歲感觸流淚

娛樂 12:35 2023/06/06

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吳雨霏的細女已經一歲！

歌手吳雨霏（Kary）於2015年跟圈外男友洪立熙結婚，分別於18年和19年誕下大仔Asher及二女Galilee，去年6月6日，吳雨霏誕下細女Noa，原來Noa出生前心臟有問題，故吳雨霏陀B時分外擔心。

轉眼間細女Noa已經一歲，吳雨霏今日（6日）於IG分享一家三口的合照，只見丈夫洪立熙抱著細女Noa，而Kary即捉住細女的腳仔，一臉滿足的樣子！

【娛圈喜事】吳雨霏36歲生日宣布誕B　第3度當媽媽：身體或精神都是最辛苦的一胎

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慶幸孻女夠堅強

面對細女一歲生日，Kary感性撰文抒發感受，當中她寫道：

每次一想到你一歲生日，我都眼眶泛淚… 

這一年所經歷的，實在很難用言語形容心情。做父母的總是最擔心子女的健康，寧願受苦的是我，不是你。

感恩你好堅強
感恩你很愛笑
感恩你一天比一天的好起來

爸爸媽媽哥哥家姐好愛你
祝你1歲生日快樂
繼續健康快樂成長

Happiest Birthday to our Noa Bear

網民們為Noa送上生日祝福，當中有人留言：「要健健康康，好似媽媽咁靚，條腿都係咁長」和「Happy birthday Noa!! May you continue to stay strong」

吳雨霏跟丈夫洪立熙。（取自instagram）

孻女孻心肝

專注家庭的Kary早前鮮有地出席公開活動，當時她稱暫沒打算復出，只因孻女很年幼，需要媽媽的照料。

Kary陀第三胎時十分低調，沒有特別跟朋友說，原來Kary是有苦衷，因為懷孕期間發現細女心臟有問題。

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當時Kary十分擔心，又要湊住一對仔女，她曾以「今胎無論是身體上或精神上，都是最辛苦、最擔心的一胎」來形容。

直至細女出世Kary才感安心，她曾在訪談中說：「小朋友健康令我最擔心，孻女孻心肝，她是最年幼的BB，所以特別緊張佢。」縱然照顧三位小孩好辛苦，Kary沒想過那麼享受做媽咪，更強調絕不偏心，三子女都會疼錫！

4月份，Kary一家五口外遊享受陽光與海灘，當時她分享「一拖三」的照片，更獲網民大讚是「超人媽媽」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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