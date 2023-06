【星級媽咪】Kary心痛女兒出世前心臟有問題　吳雨霏為孻女滿1歲感觸流淚

▲ 吳雨霏的細女已經一歲!

歌手吳雨霏(Kary)於2015年跟圈外男友洪立熙結婚,分別於18年和19年誕下大仔Asher及二女Galilee,去年6月6日,吳雨霏誕下細女Noa,原來Noa出生前心臟有問題,故吳雨霏陀B時分外擔心。

轉眼間細女Noa已經一歲,吳雨霏今日(6日)於IG分享一家三口的合照,只見丈夫洪立熙抱著細女Noa,而Kary即捉住細女的腳仔,一臉滿足的樣子!

慶幸孻女夠堅強

面對細女一歲生日,Kary感性撰文抒發感受,當中她寫道:

每次一想到你一歲生日,我都眼眶泛淚… 這一年所經歷的,實在很難用言語形容心情。做父母的總是最擔心子女的健康,寧願受苦的是我,不是你。 感恩你好堅強

感恩你很愛笑

感恩你一天比一天的好起來 爸爸媽媽哥哥家姐好愛你

祝你1歲生日快樂

繼續健康快樂成長 Happiest Birthday to our Noa Bear

網民們為Noa送上生日祝福,當中有人留言:「要健健康康,好似媽媽咁靚,條腿都係咁長」和「Happy birthday Noa!! May you continue to stay strong」

▲ 吳雨霏跟丈夫洪立熙。(取自instagram)

孻女孻心肝

專注家庭的Kary早前鮮有地出席公開活動,當時她稱暫沒打算復出,只因孻女很年幼,需要媽媽的照料。

Kary陀第三胎時十分低調,沒有特別跟朋友說,原來Kary是有苦衷,因為懷孕期間發現細女心臟有問題。

當時Kary十分擔心,又要湊住一對仔女,她曾以「今胎無論是身體上或精神上,都是最辛苦、最擔心的一胎」來形容。

直至細女出世Kary才感安心,她曾在訪談中說:「小朋友健康令我最擔心,孻女孻心肝,她是最年幼的BB,所以特別緊張佢。」縱然照顧三位小孩好辛苦,Kary沒想過那麼享受做媽咪,更強調絕不偏心,三子女都會疼錫!

4月份,Kary一家五口外遊享受陽光與海灘,當時她分享「一拖三」的照片,更獲網民大讚是「超人媽媽」。

