【隱門】湯洛雯被批演技差女神變大媽　虛心接受批評：這湯會加油變成更好的湯

▲ 靚湯話會努力做得更好。

近日熱播中的TVB新劇《隱門》，湯洛雯 （靚湯） 在劇中飾演警長楊忻曉，惟其演技備受網民狠批，認為她演得不像女警，包括說話聲線不似、肢體語言不似，以及跑不動來批評她，演技上亦有很大進步空間。

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「女神」降呢成「大媽」

而且，有人更認為靚湯在劇中肥腫難分，由「女神」降呢變成「大媽」，對此，早前靚湯出席劇集宣傳時直認拍《隱門》時狀態十分差，因為得了胃炎，要吃很多藥，又睡不到，還要吃安眠藥，令當時個人好脹好腫，老了好多。

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靚湯親回負評

至於網民的批評和意見靚湯一直有留意，她日前在網上分享個人照，並留言會虛心接受批評：「人生總是會經歷高高低低，虛心接受批評，才能進步！那時的我未能做到最好，但我會更加努力！謝謝所有有留意我演出的觀眾，好的、不好的，都袋落袋了，這湯會加油變成更好的湯 ，收到很多PM支持和鼓勵，很溫暖，謝謝你們。」

最後她更自嘲是「師奶仔」：「共勉之，每天也是美好的一天，記住今晚隱門繼續睇我呢個師奶仔呀！」

除了一班粉絲為她打氣外，未婚夫馬國明留言「加油」，好友袁偉豪﹑陳自瑤亦有留言鼓勵。

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