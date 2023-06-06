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【死神來了】累積近600次經驗　65歲退休工程師跳傘意外墮崖慘死

健康 13:24 2023/06/06

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熱門 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

累積近600次經驗，65歲退休工程師跳傘意外墮崖慘死。

極限運動雖然刺激，但風險極高，小心隨時樂極生悲。英國一名已退休的65歲鑽井工程師，近年便愛上跳傘這極限運動，已累積近600次的低空跳傘（BASE jumping）經驗。豈料，日前他在意大利一座山上進行跳傘時，卻出現意外，導致墮崖身亡。

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根據外媒報道，65歲男子Mark Andrews於6月3日獨自前往意大利的跳傘熱點Paganella，當他穿上跳傘裝束後，便從400米高的山上一躍而下，但期間未知是否因跳傘裝置失靈，最終導致悲劇發生。而更駭人的是，一年前，另一名英國跳傘運動員亦在同樣地點於800米高的懸崖跳傘時，出意外喪命。

Mark遺體其後經直升機吊送往附近醫院。警方表示Mark跳下時雖然身上備有降落傘，但目前不清楚他是否有打開跳傘，案件仍在調查中。英國外交部亦回應指目前正與當地警方連絡，並協助死者家屬。

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據Mark友人透露，Mark雖然在2014年才開始接觸跳傘，但只用了9年時間，便已成功挑戰世界各地橋梁和摩天大樓，目前累積近600次經驗。另一名友人透露，事發地點是相當危險的跳點，講求高超技術，「那裡不是垂直下降，不但有岩石和樹木，還必須留意風向，因此只有經驗豐富的專業人士才會在那裡跳。」

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責任編輯：羅嘉欣

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