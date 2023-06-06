【當街斬人】英國28歲男子當街斬死1女途人　事後依精神健康法被拘留

▲ 英國曼徹斯特在6月2日發生一宗斬人案。

英國曼徹斯特（Manchester）當地時間6月2日發生一宗斬人案，一名男子在中午時分用刀刺向一名女途人，51歲的女事主當場身亡。而28歲的疑犯在第二天被拘捕，並以《精神健康法》（Mental Health Act）被拘留。

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綜合外媒報道，死者為51歲女子Michelle Hodgkinson，事發在當地時間6月2日（周五），Michelle在Edge Lane步行期間突然被一名男子持刀襲擊，事後男子逃逸而去，救護人員趕到現場搶救，惟她最終不治身亡。

據Michelle的家人表示，事發時她本身是約了媽媽去喝咖啡及購物，在前往目的地途中遇襲，令認識她的人都感到十分驚訝，並難以置信。

事發時，有附近民眾表示聽到尖叫聲，並目擊滿地鮮血的慘況，為事件感到不安並震驚。28歲的疑犯在6月3日被拘捕，未有證據顯示其認識死，而他目前正以英國的《精神健康法》（Mental Health Act）被拘留。

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責任編輯：羅嘉欣