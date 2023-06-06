【童星長大】Jacky仔城大畢業放棄做演員　24歲王樹熹移居日本打工變「瀛男」

▲ 現年24歲的童星王樹熹（Jacky仔）移居日本打工，最近返港探親並做遊客四圍打卡。

TVB童星出身的「Jacky仔」王樹熹大學畢業後，2021年頭宣布結束近20年的演藝生涯，移居日本打工。隨著疫情過去，Jacky仔近日返香港探親，並化身遊客四圍打卡。在日本浸淫2年的Jacky仔已變成「瀛男」，打扮都好日系。

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Jacky仔自移居日本後，經常在社交平台分享在日本的靚相和談及近況，最近他卻上載了多張在香港著名景點打卡的照片，去了中環大館、西九M+博物館草間彌生展及迪士尼樂園等，十足一個遊客。他在帖文中也稱︰

2年半無返香港啦，要做吓遊客要做嘅嘢。

▲ Jacky仔返港做遊客去主題公園玩。（IG圖片）

不過最近香港天氣一般，他讚迪士尼新城堡好靚，「如果天氣好少少就好啦」。有粉絲留言讚Jacky仔的照片靚，他又回覆網民留言指今次返港主要探親，現時已經返回日本，只是分享早前返港的照片。從照片中可見Jacky仔成熟了不少，打扮也非常日系，似足日本仔。

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Jacky仔3歲參與港台節目《點蟲蟲開開心心學飛》入行，之後拍過教育電視及多達40部TVB劇集，包括《爸爸閉翳》、《十兄弟》、《隨時候命》及《天涯俠醫》等，憑著可愛的臉孔成為當紅童星。

取得5年日本工作簽證

後來他為了專心學業減少演出，並在香港中學文憑試（DSE）以22分成績考入香港城市大學媒體與傳播系，間中有擔任配音工作，並曾重返TVB拍攝《她她她的少女時代》。Jacky仔離港前曾接受TOPick訪問時坦言，他取得5年日本工作簽證，擔任類似Management trainee（MT）做管理工作，比較綜合性，但他不便透露行業，他簡介其工作道︰

MT嘅工作範圍好廣泛，日本公司多數會慢慢培育新人，讓我們可以選擇自己喜歡或者適合嘅發展方向。睇下我適唔適應到，當然希望捱耐少少。

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他坦言移居日本最不捨得家人和朋友，亦要放棄幕前工作，但他一直渴望去第二個地方工作，走出自己的舒適圈，而日本又是他喜歡的地方，為了到日本生活，他早已考獲日本語能力試最高的N1級。

喺香港都做咗演員大概20年，離開香港就代表放棄演出機會，之前都有唔少工作offer推咗。但係呢次嘅機會好難得，所以都想挑戰自己。

Jacky仔感激家人全力支持自己做喜歡的事，鼓勵他趁後生出去挑戰自己，他才沒有半途而廢。家人都很喜歡日本，之後他可以接待家人來日本旅遊。

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責任編輯︰林綺玲