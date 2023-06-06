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【2023父親節】送給爸爸一個特色蛋糕　預早訂最高可享85折【內附連結】

休閒消費 13:06 2023/06/06

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熱門 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

有餅店及酒店推出父親節蛋糕早鳥優惠，包括美心西餅爸爸嘆茶軟心奶皇包蛋糕，預早訂可享85折。（相片由美心西餅提供）

父親節即將來臨，仔女們應準備禮物，蛋糕當然不能少，以下餅店及酒店均推出父親節早鳥優惠，大家不妨考慮。

1. 美心西餅 

美心西餅推出「Cheers Dad父親節蛋糕系列」，共有3款造型感滿Fun的父親節蛋糕。

其中包括打卡必備的「爸爸嘆茶軟心奶皇包蛋糕」（$278/原價），細緻體現了逢假期必去「飲啖茶、食個包」，茉莉花茶忌廉配上擁有流心內餡的「奶黃包」，一盅兩件像真度極高。

另一款「爸爸嘆啡雞蛋布丁蛋糕」（$188/原價），則專為愛品嚐咖啡的潮爸而設，鬆軟的海綿蛋糕搭配絲滑咖啡味忌廉及雞蛋布丁，口感香滑細膩，獨特咖啡飄香。

爸爸嘆啡雞蛋布丁蛋糕（相片由美心西餅提供）

而喜歡探索新鮮事物的爸爸，則可選「爸爸嘆世界鮮果曲奇忌廉蛋糕」（$238/原價），新鮮生果結合Oreo 曲奇忌廉及朱古力奶凍夾層，清新與濃香撞擊出驚喜口感，散發Family Trip的活潑氣息。

於即日至6月15日期間預訂以上父親節款式蛋糕，即享早鳥優惠85折。

2.東海堂

東海堂2023父親節系列共有5款精緻蛋糕，包括打卡必選的御祝朱古力酒樽造型蛋糕、摩卡朱古力軟心忌廉蛋糕、士多啤梨芝士慕絲蛋糕、粒粒芒果椰子慕絲蛋糕和曲奇北海道牛乳芝士蛋糕。

御祝朱古力酒樽造型蛋糕（相片由美心西餅提供）

其中的御祝朱古力酒樽造型蛋糕（$ 309 /原價 ），造型概念來自以日式酒箱盛載的日本威士忌酒樽，蛋糕內層以綿密鬆軟的海綿蛋糕，配以幼滑的忌廉，加上新鮮草莓、清新的芒果果凍及紅桑子果醬，伴隨着香氣洋溢的果香，味道吸引。

現在至6月14日預訂，可享85折優惠。

3.九龍海逸君綽酒店 

九龍海逸君綽酒店咖啡閣於6月10日至18日推出父親節紅桑子朱古力慕絲蛋糕 （$488/個），濃郁香甜、口感綿滑的蛋糕，為爸爸送上最甜蜜真摰的謝意及祝福。

現於酒店eShop購買可享9折優惠。 

紅桑子朱古力慕絲蛋糕 （相片由九龍海逸君綽酒店提供）

記者：招美寶

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