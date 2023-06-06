【我談的那場戀愛】吳君如睇好MC張天賦　大力推薦演出共譜網騙情緣

▲ 吳君如和MC張天賦出席新片《我談的那場戀愛》開鏡拜神禮。

吳君如和MC張天賦日前現身新戲開鏡儀式，兩位將擔綱演出新晉導演何妙祺執導作品《我談的那場戀愛》。該片為第6屆「首部劇情電影計劃 」專業組的獲獎作品 ，並由陳慶嘉及秦小珍聯合監製。

開鏡當日，雖然35度高溫，台前幕後都汗流浹背，但無損他們興奮心情迎接電影開拍。君如和MC更均以角色造型現身開鏡，兩位外型都很有新鮮感。

▲ （左起）吳君如、張天賦、導演何妙祺、監製陳慶嘉、吳瑞庭、監製秦小珍、攝影師譚運佳。

君如今次無需如之前兩套作品，飾演媽媽和姑媽這類婦人角色，在新片以「美女」姿態登場，飾演充滿時尚感的婦科醫生，身穿桃色裇衫的君如更染了一頭金髮，非常亮眼。

至於MC則飾演一個網騙集團的騙子，這天他以一頭齊蔭素顏現身，君如就笑指MC年輕，無懼素顏上陣。君如又在拜神儀式上玩「食字」，大叫「天賦保佑」，現場氣氛相當融洽愉快。

其實開鏡禮前君如經已跟MC熟絡，兩人未埋位前有不少互動，互搭膊頭和自拍。而被問到連續兩套作品，先後拍檔呂爵安和MC兩位小鮮肉，君如就笑指自己其實是小仙女，故此和小鮮肉合作都是非常合理。

▲ （左起）吳君如、張天賦、監制秦小珍（後）、導演何妙祺 （前3）、監製陳慶嘉、吳瑞庭。





講到今次接演感受，君如興奮表示終於可演回「美女」，而今趟飾演的余笑琴是名婦科聖手，MC則演網騙，偽裝中年喪妻的法國籍石油工程師網上行騙余笑琴。君如笑說：「我戲中不知道他的外表，幻想MC角色是佐治古尼的樣子，但後來發現現實是MC，都覺得不錯。」

今次是君如親自向監製推薦MC演出，因為自己非常欣賞他在MV和舞台上的表演，又指身邊很多女性朋友都是MC紛絲。

▲ （左起）陸維德、吳君如、許寶恆。

早前曾看過MC的演唱會，她讚賞的說：「那天我去看他紅館演唱會，還記得坐頭排全程兩小時抬頭觀賞，但是都聽到我如痴如醉，他是有種很攝人的舞台魅力，後來再跟他吃飯，感覺他整個人都很自然，此套電影角色非他莫屬。」



MC能夠獲得影后加持兼推薦，受寵若驚的說：「很開心獲邀請，自己都沒有考慮太多就接演，始終今次是第2部電影，總之甚麽角色都想嘗試，多謝君如選中我。」君如連番讚美MC「他樣又ok，唱又ok，演網騙集團騙子去哄女生應該都ok，各方面都ok呀。」



開鏡禮當日，除兩位主角、監製和導演現身外，資深演員吳瑞庭、以及兩位新演員陸維德、許寶恆亦有出席，3人都有份在今套電影內客串。

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