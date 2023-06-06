【恐怖意外】9歲男童玩充氣「太空球」被吹走 飛30米高空墮地重傷

▲ istock(示意圖)

英國默西賽德郡一處公園周日發生恐怖意外，一名9歲男童在玩充氣太空球時，突被強風吹起，升到空中約30米高處後墮地重傷，男童目前正在醫院接受治療。

綜合外媒報道，據當地警方稱，當地時間周日下午接報，一名9歲男童當時在維多利亞公園的充氣泳池中玩太空球，突然太空球被強風吹走，連人帶球飛到空中，升到空中約30米高處後重摔地面。當地醫護人員接報後，立即抵達現場進行緊急搶救後送院。

據目擊者透露，當時一陣大風吹至少，現場人員的雨傘、飲品和盤子都被吹掉，風還在一瞬間變強，「1名孩子被吹出游泳池，第2名孩子飛到大約30米高，然後重重摔落，我們沒有看到他降落，但我們看到他飛起來了。」目擊者直言非常可怕，大家看了都好震驚。

據了解，當時公園在舉辦紹斯波特美食節，目前警方還在調查事發原因。英格蘭都會自治市發言人證實事故，醫療專機被派到維多利亞公園救援，「急救人員反應迅速，及時提供幫助。」活動主辦方在事發後也進行全面安檢，該活動仍持進行中，「我們的心與事故中的男同同在，期望他能完全康復。」

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責任編輯︰王明芳