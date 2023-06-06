【單親爸爸】女友設局致懷孕誕女半年跟佬走　乖女一個暖心舉動搞喊送單親爸

▲ 爸爸加油!

單親家庭成長未必不幸福，仔女可能會更生性！台灣一名單親爸爸，女友誕女半年後就跟佬走，他就當起外賣員獨力養女，而女兒都相當生性，知道做爸爸賺錢不易，所以努力讀書，考取95分高分和申請到助學金。

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樓主在「Dcard討論區」發文，表示年少無知，與女友拍拖後，對方戳穿避孕套設局令自己懷孕逼婚，但誕下女兒半年後，妻子卻跟佬走，而單親爸只好獨力養女，不過亦因此而有了人生目標，「希望這孩子能好好長大」。單親爸日以繼夜的工作，女兒亦很懂事，努力讀書，甚至考取95分高分和申請到助學金。

樓主逐跟女兒食牛扒慶祝，豈料回家後女兒親手向他送上2粒金莎巧克力和寫上「謝謝爸爸」的字條，樓主收到後即流下男兒淚

眼淚真的守不住，就這樣一顆一顆掉下來。

而女兒亦相當體貼老師，表示其中一顆分給老師，多謝老師認真教書，而樓主決定將女兒的助學金儲起來，「希望能給她積少成多、小錢變大錢的觀念」。

▲ 女兒的暖心舉動搞喊爸爸。

「洋蔥」貼文引來網民紛紛留言，「獨自扶養真的很辛苦，希望你能夠撐過這個難關」、「好溫暖，謝謝你一直守護你的女兒」，亦有人大讚樓主女兒「小時候就懂得感恩，這種小朋友越來越難得」、「女兒真的很懂事，當爸爸最堅強的後盾」。

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責任編輯︰王明芳