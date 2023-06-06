【偉大母愛】陪腦麻痺兒子讀中學寫筆記　慈母獲頒證書成男校首位女畢業生

▲ 台灣一名媽媽陪伴腦麻痺兒子讀完高中，獲校長頒發榮譽畢業證書。

媽媽面對子女患病，都會盡心盡力照顧，從不求回報。台灣一名媽媽陪伴腦麻痺兒子讀完高中，在學校的畢業典禮上，獲校長頒發榮譽畢業證書，肯定她的母愛與勤學，成為這間百年男校首位女畢業生。

綜合台灣傳媒報道，台北男校成功高中於6月1日舉辦畢業典禮，其中患有腦麻痺的畢業生何彥寶與媽媽林月香（寶媽）成為全場焦點。彥寶患有重度腦麻痺，早產出生體重僅850克，縱然語言、智商、運動神經受創，但他仍努力克服身體障礙，勤奮學習，更曾獲頒「總統教育獎」。

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媽媽由小四起陪讀

不過，彥寶因生活無法自理、寫字速度慢，媽媽自他小四起當貼身書僮，由小學到高中陪讀，也將陪兒子入大學。成功高中校長孫明峯在畢業典禮上講述，寶媽在該校「讀了3年書，做了3年筆記」，因此校長代表學校向她頒發榮譽畢業證書，揚言她是「成功高中第一位女畢業生」。

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除了畢業證書外，校方還送上一件特別訂製的校服給寶媽，上面繡有她的名字，校名繡了「成功媽媽」，學號是「5201314」。孫校長讚揚寶媽在校3年來，每天入課室陪讀，協助翻書、抄筆記，「偉大的母愛和辛勞，全校師生都看在眼內」，全場感動得為這對母子鼓掌。

腦麻痺兒可望入台大法律系

彥寶高中3年，除了到醫院覆診、做手術請假外，幾乎沒有缺課。他早前以大學學測成績參加身心障礙學生升學大專院校甄選試，在腦麻痺組中獲全台第二名成績，可望考取台大法律系，並獲頒「堅毅勤學獎」。寶媽感謝校長和教學團隊協助，讓彥寶順利完成高中學業，認為如果沒有老師的幫忙和體諒，兒子求學路會變得艱難。

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責任編輯︰王明芳