【渣男報應】女友堅持婚後性行為男友出軌不斷偷食　分手後患上睪丸癌需切除

▲ 一名台灣女友堅持婚後性行為，男友出軌以此為理由不斷偷食，分手後男友患上睪丸癌需切除。

人生中總會遇上幾個渣男！台灣一名女生堅持婚後性行為，與男友拍拖後，男友卻以此理由不斷出軌，更情緒勒索女生，女友得知後，原諒無數次，自嘲「戀愛腦」，最終決定分手後離開傷心地，幾年後回來，得知對方患上睪丸癌並需要進行切除手術，女生稱「聽到這個消息時，我真的很想笑。」

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女生在Dcard論壇透露，前男友多次偷食，每次都不是同一個對象，還一直被女友發現。開始時，女事主還不想分手，直到後來心灰意冷才斷了聯繫，選擇獨自出外留學療傷。最近回來，與前男友及共同朋友們一同聚餐，得知前男友患上睪丸癌，正在積極治療，還做了切除手術。聽到這個消息時，女事主真的忍不住笑了:

現在看渣男的報應，對我來說真的覺得很搞笑，一個管不住下面的渣男失去了他的作案工具，還真大快人心。

女事主慶幸自己當初堅持意願，沒有因為被前男友情緒勒索而與他發生性行為。她還告誡網友，無論男女在性方面都要有自主權，不要因對方要求而妥協，更不應讓此成為感情不忠的合理理由。

帖文引來熱烈討論，網友紛紛留言：「這種劇本才有出現的橋段，真的發生的話真的痛快唷」、「還好妳沒給他，不然會害妳得病」、「我前男友也是和我在一起時很愛玩，分手一段時間後車禍毀容」。

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責任編輯︰王明芳