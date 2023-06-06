美國女星Jacky Oh被發現酒店房內昏迷　送醫經搶救不治終年32歲

▲ Jacky Oh

美國女星Jacky Oh驚傳死訊，終年32歲。Jacky Oh生前參與《WILD 'N OUT》為人所知，今突傳出她被發現在酒店房間昏迷，送醫經搶救後不治，她的伴侶DC Young Fly及親友也陸續對外發出聲明證實噩耗。

她的親友發聲明指：「我們悲傷的宣布，Jacklyn，也被稱為Ms Jacky Oh在2023年5月31日星期三辭世，我們的家庭仍在面對這個非常悲痛和突如其來的失去，我們請求在這段時間給予我們隱私。」

尚未公開死因

另外，《WILD 'N OUT》亦在IG發文：「我們深感悲痛地宣布，Jacklyn Smith，世界上被稱為Jacky Oh的才華橫溢的《Wild N' Out》家庭成員已經辭世。」

當中表示，Jacky Oh生前在劇組受到眾人愛戴：「她在5個季度中都參與其中，更重要的是，她是3個美麗孩子的出色母親。」文末更向傑奇親友表達誠摯慰問「希望他們能在這個艱難時刻中得到安慰。」

Jacky Oh與歌手DC Young Fly育有2女、1子，至於其確切死因，則尚未公開。

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