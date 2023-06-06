【東張西望】黎寬怡比堅尼演出大騷本錢　一文看盡4大訪問尷尬位【多圖】

▲ 一文睇盡黎寬怡4大訪問尷尬位。

TVB新劇《非常檢控觀》由陳煒、蔣家旻、游嘉欣等主演，目前正進行拍攝。昨日（6月5日）外景拍攝一場泳池戲，雖然幾位女主角未有穿上泳裝落水，反而以比堅尼上陣的女藝員黎寬怡就帶給大家驚喜。

模特兒出身、向來身形高佻的黎寬怡穿上藍色比堅尼，大方展示驕人上圍，加上fit爆身材相當養眼。

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黎寬怡在池邊與另一女藝員莫韻諰大擺甫士，身材一般的莫韻諰大拋離比下去。

不少網民對於她這身泳裝造型紛紛讚好，指黎寬怡原來禾稈冚珍珠，不是拍劇觀眾未必有此眼福！

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模特兒出身

現年28歲的《東張西望》主持黎寬怡（貓仔，Kitty），2017年曾報選香港小姐，其後投考無綫電視第29期藝員訓練班加入TVB。

入行前為模特兒，即使加盟大台仍有當兼職平面模特兒，其社交平台有模特兒工作照。去年參加《香港小姐再競選》打入最後五強。

▲ 去年參加《香港小姐再競選》打入五強。

灑淚成名

2018年加盟《東張西望》擔任外景主持，歷來訪問不少藝人「出事」。出道以來憑喊出位的黎寬怡，2019年訪問張衞健、洪永城、蔡思貝和楊秀惠等一眾《大帥哥》演員時突然緊張到喊，張衛健發現黎寬怡眼泛淚光，忍不住問：「我見你眼泛淚光，怎麼了？」

之後張衛健不斷的安慰：「沒事的，你做得好好呀！沒事。」當時大眾覺得黎寬怡是新人，面對資深藝人不免緊張。

可是幾個月後，她訪問吳卓羲、黃宗澤、馬德鐘及胡定欣時，她又再次爆喊，令人覺得有點過火。另外，她往老人院試穿束衣亦爆喊，不禁令網民鬧她搏上位。

▲ 訪問吳卓羲、黃宗澤、馬德鐘及胡定欣時再次爆喊。（影片截圖）

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黎寬怡也曾在訪問中失言，2020年訪問客串演出《香港愛情故事》的葉童時，黎寬怡竟向對方問：「導演話搵你唔係因為你演技，你知唔知係乜嘢？」葉童聽後茫然反問：「因為我麻麻哋，(戲）屎？」黎寬怡才說：「唔係呀，佢話係睇中你嘅氣質呀！」

雖然其實她一心想表示葉童有氣質，可是說話欠技巧反令受訪者感到被冒犯。

▲ 黎寬怡訪問葉童被指說話欠技巧，令受訪者感到被冒犯。（影片截圖）

2021年，黎寬怡在《萬千星輝頒獎典禮2020》訪問「最佳男配角」得主白彪，為趕著跟一眾《東張西望》拍檔合照竟突然掉下受訪的白彪「速閃」，此舉遭網友狂轟。

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