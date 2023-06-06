【駭人命案】謠傳玩「窒息式性愛」　40歲男子房內頭笠異物窒息死

▲ 謠傳玩「窒息式性愛」，40歲男子房內頭笠異物窒息死。

台灣有男子疑玩「窒息式性愛」致意外死亡！一名40歲獨居男子因多日未與家人聯絡，其母親周一（5日）決定親自登門尋人，發現房門被反鎖，而且腐臭味嚴重，於是報警。人員破門而入後，終揭發了男子倒斃房內。惟詭異的是，男子當時頭笠「異物」，經警方初步檢驗後，雖將死因歸咎為「意外窒息死亡」，不過外界有傳言卻指是有人與不明來歷人士玩「窒息式性愛」，導致悲劇發生。

最新影片:

根據台媒報道，消防人員破門後，已發現男子倒臥在地，並明顯死亡。事件雖於6月5日揭發，不過由於臭味驚人，故警方相信死者已死亡多日，而今日（6日）驗屍人員為死者驗屍後，亦將死因歸咎為「意外窒息死亡」，排除他殺可能。

據了解，倒臥在套房的死者被發現時，由於頭上笠有異物，遂引起外界對其死因有不少猜測。當中有謠傳更是懷疑死者與人進行過份刺激的性愛遊戲，最終樂極生悲。不過，對以上猜測，警方目前未有任何回應，而男子的真實死亡原因，警方仍在調查當中。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣