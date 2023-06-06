【網絡熱話】疑聽錯1個字稱被罵是「雞」 內地女追罵清潔工逼道歉：告到你坐牢

繼國泰空姐被指「歧視」大陸旅客後，近日又有一條疑似歧視片在微博瘋傳，這則「內地客追罵食環署清潔工」影片，片中一名穿長袖格仔外套的內地女子，不停追罵清潔工要對方道歉，又聲稱被清潔工辱罵是「雞」，她霸氣大罵清潔工︰「我告到你破產，告到你坐牢」。

該影片是5月27日被上傳到微博，片長約2分鐘。事發現場為尖沙咀千禧新世界香港酒店對面，影片中一名內地穿長袖格仔外套的女子一直追罵清潔工，自稱︰「她罵我，她罵我是雞」，清潔工多次表示︰「我沒有罵你」。清潔工不想再跟她糾纏，離開現場繼續工作，惟內地女子狂追不捨，更大發脾氣怒罵對方︰「妳不要走開，不准走！我今天一定要投訴你！不准走！叫你、叫你、叫你啊！你罵誰？」。

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出手叉住清潔工膊頭

清潔工不想理地，只想繼續掃地的工作，惟該名內地女子卻走上前，不斷手指指罵她︰「不准掃！不准掃！不准掃！」然後又尖聲說︰「妳侮辱誰呢？不歡迎我？香港是妳的嗎？妳是誰啊？妳老幾啊？我都沒有歧視妳，妳他X歧視我？妳以為妳是誰啊？」。內地女子邊鬧邊搶走清潔工手推車上的塑膠桶扔到遠處，清潔工想取回塑膠桶，內地女更使出「五指擒拿手」按住清潔工膊頭，截停對方，要求她「道歉」。

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清潔工無奈說「對不起」，但她重申「我沒有罵妳」，但內地女不肯罷休，更霸氣說︰「我要告你，告到妳破產，告到妳坐牢，妳不道歉我今天不讓妳走，道歉啊！」。清潔工為了息事寧人，惟有再三道歉，內地女更趾高氣揚︰「好，我原諒妳，下次不可以這樣歧視大陸人」，又得意揚揚︰「我天天沒事，我天天在這裏治妳！」。

內地網民對這條片毁譽參半，有人支持內地女子︰「香港人打心眼裏就瞧不起大陸人」、「就應該這樣，不能慣着他們」。也有網民認為內地女反應過火，「潑婦挑事兒」、「小題大做」。

內地女疑聽錯一個字

另有網民表示當時在場，並解釋事件是有人聽錯「一個字」引起誤會︰「我是當日路過，首先係大陸女人掉用過嘅紙巾落地下，個清潔姐姐用普通話叫班大陸女人不可以隨地丟垃圾，垃圾的『圾』跟『雞』差不多音吧，那個大陸女便追着清潔姐姐來罵，問為什麼說她是『雞』」。

經網民突破盲腸，不少網民聲援清潔工︰「自己亂丟垃圾仲閙人？」、「告到破產坐監？ 佢以為睇大陸劇？」、「見唔到歧視， 只係見到潑婦」及「邊個歧視邊個？依家係歧視清潔阿姐仲恐嚇阿姐」。

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責任編輯：王明芳