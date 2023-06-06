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【丘成桐獎】新一屆丘成桐獎接受報名　以往部份得獎者被外地大學招攬

社會 13:30 2023/06/06

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楊汶璁（右）與隊友於北京參與「丘成桐中學科學獎」總決賽，並與獎項創辦國際知名數學家丘成桐（中）合照留念。（被訪者提供相片）

剛獲得今屆邵逸夫獎數學科學獎的國際知名數學家丘成桐，委託香港科學院舉辦的新一屆「丘成桐獎（亞洲）」，現正接受報名，並於6月15日截止報名。有參賽者認爲「比賽沒有既定的框架，可以讓我們天馬行空地去思考」。

首屆丘成桐獎（亞洲）數學科獲得銀獎的楊汶璁，在去年DSE放榜前，已獲新加坡國立大學提早取錄，現正修讀電腦科學。他認爲比賽啟發他對做研究的興趣，故勉勵年輕人組隊參賽，將興趣轉化成動力，在科研創新上作出嘗試。從小就喜歡研究電腦的他，初中起積極參加不同的國際性電腦比賽，如國際電腦奧林匹克競賽。升中四時在老師的鼓勵下，與同學報名參加丘成桐獎（亞洲），以數學模型定位空氣污染源頭，結果在數學科出線，贏得銀獎，並於北京舉辦的總決賽中奪得銅獎。他亦有幸親身到北京清華大學為總決賽進行答辯，期間與國際頂尖學者、評審和來自世界各地的參賽者交流，同時亦啟發了他對做研究的興趣，希望畢業後從事軟件工程師。

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丘成桐教授多年來通過組織學界科學比賽，鼓勵青少年自選研究題目作賽。國際知名數學家丘成桐創辦的「丘成桐中學科學獎（亞洲）」，自2019年起吸引超過2000多名本地及亞洲地區中學生參與，有不少得獎者隨後都在大學選修理科及繼續科研，部份得獎同學則被外地大學招攬。

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責任編輯：楊佩瑩

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