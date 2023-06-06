【台灣旅行】星野集團台中奢華溫泉酒店　體驗虹夕諾雅谷關親子旅遊

▲ 酒店在盛夏時節，特別推出多個戶外體驗，住客親身感受谷關的自然環境。（酒店提供)

台灣人有許多著名的溫泉區，例如位於台灣第二大城市、台中郊區谷關，便是深受推崇的度假溫泉勝地。

致力推廣精緻日式服務的星野集團，於2019年6月開幕的「虹夕諾雅谷關」，屬頂級奢華溫泉度假村，酒店被群山環繞的豐富溫泉區所包圍，宛如山中「水之庭園」的意象，並為家庭客帶來最舒泰的親子旅遊體驗。

專營日本高級連鎖酒店的星野集團，於2001年創立，現於世界各地外擁有40間以上的住宿設施。集團旗下經營各具特色的品牌，分別是精緻奢華的「虹夕諾雅」、溫泉旅館「界」、親子渡假村「RISONARE」、都市觀光旅館「OMO」，青年旅館「BEB」以及其他不同風格的設施。

▲ 虹夕諾雅谷關把公共空間融入豐沛的溫泉與台灣中央山脈的泉水之間。(酒店提供)

適合追求寧靜旅客

台中的「虹夕諾雅谷關」，便是星野集團在台灣打造的首間奢華溫泉度假村，以「溫泉溪谷的樓閣」為概念，活用深山溪谷湧出的水源及豐富溫泉，打造一座與大自然相互共鳴的建築及景觀設計。

整個度假村座落於可以俯瞰整個谷關的高山地段，跟其他溫泉區酒店相隔一段距離，對追求寧靜及私隱度的旅客，最為合適不過。

既以奢華溫泉為體驗，虹夕諾雅可說把各種泡湯風情融入四周環境，酒店的公共空間融合台中山脈的泉水進行設計，住客可在此感受開放式公共空間，以及充滿度假風情的餐廳料理，另外設有多項戶外活動，體驗沉浸式大自然與文化，感受谷關大自然風情。

半露天溫泉浴池

最能展示貴賓式體驗，便是所有客房的半露天溫泉浴池，這裡大部分房型皆是閣樓式設計，住客可以獨享溫泉的私人空間，浸浴時又可透過窗戶，遠眺谷關雄壯山丘，，就算夏天未必是溫泉適合季節，但位於開揚遼闊的深山之間，盛夏涼風也能體驗溫泉帶來的功效及靜謐時光。

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酒店備有多款房型選擇，標準的二人房「水明」面積約810呎，客廳、臥室樓層都有一大片由地板延伸至天花板的落地窗，還有可作躺臥的長露台，無論留在房間閱讀、打盹，可悠閒地度過慵懶時光。

如想在房間肆意地享受溫泉，亦可選擇面積約1100呎的雙人房「月見」，此房型的溫泉專用區比其他房型大上約兩倍，屬半露天溫泉浴池，泡湯後可在供兩人躺臥的梳化感受清風吹拂。或可在燈心草編織成的榻榻米上享受歇憩空間。

融合和式台灣饗宴

「虹夕諾雅谷關」的總理理福井裕子，是星野集團品牌海外設施的首位女性總經理，她有20年以上酒店服務業經驗，她向記者表示希望把日式款待精神與溫泉文化，融入台灣的酒店文化中。

▲ 總經理福井裕子有20年的日本酒店營運經驗。（茵芸攝）

在疫情過後，因應客人的需求改變，更期望跟家人享受更多相處時光，因此她亦期盼此酒店能推廣親子旅遊經驗，成為一個適合成年人跟小朋友一起旅行，同時可享受奢侈休憩時光的酒店品牌，她笑言在房間的半露天溫泉，跟家人共同感受涼風及山中美景，相信便是幸福時刻。

餐飲料理亦是「虹夕諾雅 谷關」的重點奢華體驗，酒店特意聘請先後在美國、日本和新加坡擁有25年餐飲經驗、曾獲多個美食大獎的加川仁加盟擔任料理長。

▲ 頗為上鏡的料理長加川仁，為住客帶來奢華美食體驗。（茵芸攝）

加川仁在新加坡時更曾款待過總理和其他政要官員，故深明高級料理的需求及獨特的美感，由他設計的春夏會席料理（每位約新台幣$3,990/港元1016），菜單結合花椰菜、 鮪魚、胡麻豆腐，配以鱘龍魚、伊勢海老及旬鮮醋物，每道佳餚象徵旅行的過程，希望帶給旅客視覺與味覺的美食饗宴。

他表示如何以日本的和食的概念，要做出符合台灣人的口味，是一個有挑戰性的事情，作為主廚，他指料理可以表現出情感，故在菜單設計上也會傳達這概念，讓客人真正享受美食帶來的心靈享受。

▲ 加川仁設計的春夏會席料理。（陳家昌攝）

虹夕諾雅谷關

地址：台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷 16 號

交通：台北松山機場至台北站，轉乘高鐵到台中站後，駕車約 90 分鐘

房價：每間每晚 新台幣21,000 起（約港元5350）

官網 :https://hoshinoya.com/guguan/zhtw

記者：陳家昌