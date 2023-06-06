【台灣旅行】星野集團台中奢華溫泉酒店 體驗虹夕諾雅谷關親子旅遊
台灣人有許多著名的溫泉區，例如位於台灣第二大城市、台中郊區谷關，便是深受推崇的度假溫泉勝地。
致力推廣精緻日式服務的星野集團，於2019年6月開幕的「虹夕諾雅谷關」，屬頂級奢華溫泉度假村，酒店被群山環繞的豐富溫泉區所包圍，宛如山中「水之庭園」的意象，並為家庭客帶來最舒泰的親子旅遊體驗。
專營日本高級連鎖酒店的星野集團，於2001年創立，現於世界各地外擁有40間以上的住宿設施。集團旗下經營各具特色的品牌，分別是精緻奢華的「虹夕諾雅」、溫泉旅館「界」、親子渡假村「RISONARE」、都市觀光旅館「OMO」，青年旅館「BEB」以及其他不同風格的設施。
適合追求寧靜旅客
台中的「虹夕諾雅谷關」，便是星野集團在台灣打造的首間奢華溫泉度假村，以「溫泉溪谷的樓閣」為概念，活用深山溪谷湧出的水源及豐富溫泉，打造一座與大自然相互共鳴的建築及景觀設計。
整個度假村座落於可以俯瞰整個谷關的高山地段，跟其他溫泉區酒店相隔一段距離，對追求寧靜及私隱度的旅客，最為合適不過。
既以奢華溫泉為體驗，虹夕諾雅可說把各種泡湯風情融入四周環境，酒店的公共空間融合台中山脈的泉水進行設計，住客可在此感受開放式公共空間，以及充滿度假風情的餐廳料理，另外設有多項戶外活動，體驗沉浸式大自然與文化，感受谷關大自然風情。
半露天溫泉浴池
最能展示貴賓式體驗，便是所有客房的半露天溫泉浴池，這裡大部分房型皆是閣樓式設計，住客可以獨享溫泉的私人空間，浸浴時又可透過窗戶，遠眺谷關雄壯山丘，，就算夏天未必是溫泉適合季節，但位於開揚遼闊的深山之間，盛夏涼風也能體驗溫泉帶來的功效及靜謐時光。
酒店備有多款房型選擇，標準的二人房「水明」面積約810呎，客廳、臥室樓層都有一大片由地板延伸至天花板的落地窗，還有可作躺臥的長露台，無論留在房間閱讀、打盹，可悠閒地度過慵懶時光。
如想在房間肆意地享受溫泉，亦可選擇面積約1100呎的雙人房「月見」，此房型的溫泉專用區比其他房型大上約兩倍，屬半露天溫泉浴池，泡湯後可在供兩人躺臥的梳化感受清風吹拂。或可在燈心草編織成的榻榻米上享受歇憩空間。
融合和式台灣饗宴
「虹夕諾雅谷關」的總理理福井裕子，是星野集團品牌海外設施的首位女性總經理，她有20年以上酒店服務業經驗，她向記者表示希望把日式款待精神與溫泉文化，融入台灣的酒店文化中。
在疫情過後，因應客人的需求改變，更期望跟家人享受更多相處時光，因此她亦期盼此酒店能推廣親子旅遊經驗，成為一個適合成年人跟小朋友一起旅行，同時可享受奢侈休憩時光的酒店品牌，她笑言在房間的半露天溫泉，跟家人共同感受涼風及山中美景，相信便是幸福時刻。
餐飲料理亦是「虹夕諾雅 谷關」的重點奢華體驗，酒店特意聘請先後在美國、日本和新加坡擁有25年餐飲經驗、曾獲多個美食大獎的加川仁加盟擔任料理長。
加川仁在新加坡時更曾款待過總理和其他政要官員，故深明高級料理的需求及獨特的美感，由他設計的春夏會席料理（每位約新台幣$3,990/港元1016），菜單結合花椰菜、 鮪魚、胡麻豆腐，配以鱘龍魚、伊勢海老及旬鮮醋物，每道佳餚象徵旅行的過程，希望帶給旅客視覺與味覺的美食饗宴。
他表示如何以日本的和食的概念，要做出符合台灣人的口味，是一個有挑戰性的事情，作為主廚，他指料理可以表現出情感，故在菜單設計上也會傳達這概念，讓客人真正享受美食帶來的心靈享受。
虹夕諾雅谷關
地址：台中市和平區博愛里東關路一段溫泉巷 16 號
交通：台北松山機場至台北站，轉乘高鐵到台中站後，駕車約 90 分鐘
房價：每間每晚 新台幣21,000 起（約港元5350）
官網 :https://hoshinoya.com/guguan/zhtw
記者：陳家昌