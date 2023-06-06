【KO體臭】5類食物令體臭加劇　中醫推介1款止汗茶飲

▲ 中醫推介1款止汗茶飲。

炎炎夏日，體臭問題令人困擾。有中醫師就在網上分享，指出「體味」多與體內脾胃濕熱、肝火旺盛或腎精虧虛有關。而他亦表示，「愛吃5類食物」會令汗水中的代謝物變多，從而令體味變得更濃郁。

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據Facebook群組「元氣中醫師 王大元」，台灣的王大元中醫師分享，指出人體為何會有特殊體味及手汗，原因與性別、疾病、飲食習慣和流汗多寡有關。

王大元指，一般來說，人的汗腺分成兩種，一種是「小汗腺」（又稱為外分泌腺），負責分泌無色無味的汗水，小汗腺遍佈全身，能夠調節體溫和身體代謝；另一種是「大汗腺」（又稱頂漿腺），主要分佈在腋下、私密處、肚臍和乳房周圍，與體溫調節無關，這種汗液濃稠混濁，含角蛋白，容易被皮膚表面的不同細菌分解，從而產生自己的特殊氣味。

王大元指出，「體味」多與體內脾胃濕熱、肝火旺盛或腎精虧虛有關。「脾胃濕熱」多與不當的飲食習慣有關。而喜歡吃5類型食物，即燒烤、油炸、辛辣、甜膩或抽煙喝酒，都容易導致脾胃濕熱內盛，汗水代謝物自然也會變多。至於肝火旺盛的成因，則與熬夜過勞、壓力過大或情志因素有關。

至於要如何改善體味和手汗？王大元表示，如果本身有濃郁體味，應減少進食精緻飲食，及避免重口味食物；衣著上應多選擇通風透氣的棉絲質料，流汗後馬上擦乾，外出可多帶一件衣服替換；洗澡可使用殺菌或抑菌沐浴產品，但不要過度使用；並須適量使用止汗劑和止臭劑，因過量使用容易導致毛孔阻塞，並抑制流汗，反而會令體內熱氣無法蒸散。

王大元又建議，若受多汗症困擾的人士，可服用寧心安神或斂汗滋陰的藥物（像是玉屏風散、生脈飲、黃耆、龍骨、牡蠣等），也可接受針灸，或按摩手部的內關、神門和頭頂的百會穴。同時，他亦推介一款止汗茶飲「黃耆水」，做法是以一兩黃耆加入2升的水煮沸後，轉小火再煮20分鐘，放涼即可。

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責任編輯：羅嘉欣