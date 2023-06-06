【好睡好起】李璨琛愈住愈大家居曝光　怪自己夜瞓影響女兒李元元作息

李璨琛與太太梁志瑩（Sophia）的女兒李元元（Lucy）十分可愛，並成為人氣KOL，原來Lucy出名萌之外更是「夜鬼」。

方東昇、黃曉瑩及李曉欣主持的TVB節目《好睡好起》本周四（6月8日）播出的第5集主題是「從小『瞓』練」指出，據亞太區兒科睡眠協會的調查發現，香港BB是全球最夜瞓BB。

於是方東昇、黃曉瑩及李曉欣到李璨琛家，見識「出名唔鍾意瞓覺」的Lucy究竟有月幾強。在拍攝期間，Lucy表現十分生猛，不斷做鬼臉及四處撩人玩，又大跳「兔仔舞」，可愛度爆燈。

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分享「催」眠日常

但當面對李媽媽及主持黃曉瑩兩大高難度提問：「BB，你係咪唔鍾意瞓覺」及「你係咪見到爸爸媽媽唔瞓，所以你都唔瞓？」，Lucy均以「神反應」輕鬆帶過，引發全場爆笑。

對於女兒「唔願瞓」，李媽媽Sophia分享「催」眠日常：「要去到最尾嗰刻，好似趕豬咁樣趕佢…總之佢一定會Chur到自己得番0.01格電（先肯瞓）。」

至於爸爸李璨琛除自覺「夜瞓」習慣影響女兒，又真情剖白為何會「夜媽媽」陪女兒玩遊戲：「想盡量彌補番唔喺屋企嘅時間。」

攝製隊實時觀察，臨近就寢時限的Lucy不但零睡意，採取拖延政策拉著父母大玩特玩，當媽咪勒令睡覺時更爆喊扭計，就算爸媽出盡法寶都無功而還。

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李璨琛夫婦愈住愈大

而節目除令大家知道Lucy幾咁夜瞓外，亦令李璨琛的家居曝光。其實李璨琛約在去年12月，為迎接太太生第二胎而搬新屋。

客廳及Lucy的睡床都放滿玩具，而單位空間十分闊落，Lucy在客廳就算大動作跳舞也完全不成問題。

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另外，其實Sophia也曾在社交平台分享女兒在家中生活滴，可見到李宅分了客廳和飯廳，並有多個房間，廚房疑開放式設計。

而早於李璨琛夫婦結婚初期住在北角寶馬臺的800呎單位，於2021年初就搬到1000呎單位，而現時所住單位不知多少呎，推測不會少於1000呎。

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