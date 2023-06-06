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【公職失當】兩反黑警涉越權索傷人案資料　保安供稱被告便衣揮委任證要求看閉路電視片

社會 14:05 2023/06/06

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次被告楊卓麟。（資料圖片）

兩名反黑組警員涉在2021年，越權索取1宗傷人案的閉路電視片段，同被控1項在公職中行為失當罪。兩人否認控罪，案件今（6日）於觀塘裁判法院續審。大專院校保安供稱，首被告自稱駐守秀茂坪警區，要求觀看閉路電視片段。

被告沈志明（41 歲，警署警長）及楊卓麟（35 歲，警員），被控於2021年11月18日，在九龍灣身為公職人員，在執行公職的過程中或其公職有關的情況下，故意及蓄意作出可構成罪行的失當行為，即使用虛假身分及出示訛稱由警方簽發的信件，以獲取涉於同月17日凌晨，超越其職權範圍的1宗傷人案閉路電視錄像。

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香港大學專業進修學院（九龍東）杜姓保安供稱，2021年11月18日身穿便衣的首被告自稱駐守秀茂坪警區，到控制室要求查看閉路電視片段，次被告則站在門外。杜稱，首被告被要求出示委任證時，僅揮一揮證件，杜因看到皇冠和相，意識到是委任證，並著首被告寫下警員編號。

杜續指，首被告沒有提及查看片段的原因，杜稱看見首被告查閱的片段，是關於拍攝九龍灣宏開道畫面，首被告看了數分鐘，離開時稱有需要才會儲存影片取走。杜稱，首被告到場前一天已有東九龍警區警員查閱相關片段。

東九龍總區警長鄭偉賢（音譯）供稱，傷人案由東九龍總區反黑組調查，其所屬的重案組1B隊於11月18日到九龍灣協助調查相關閉路電視紀錄。

辯方盤問時指，該傷人案中傷者是某三合會社團前坐館，鄭不能代表警隊其他部門說，對涉案人士沒興趣或沒需要了解，鄭同意說法。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣

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