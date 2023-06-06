【終院上訴】瑜伽球毒殺妻女囚終身　許金山申終院上訴許可獲批

▲ 中大醫學院副教授許金山（筆記薄遮面）。（資料圖片）

前中大醫學院副教授許金山涉以一氧化碳注入瑜伽球毒殺妻女，於2018年被裁定謀殺罪成，判囚終身。許早前就定罪提出上訴，上訴庭駁回上訴，許今（6日）向終審法院申請上訴許可獲批，聆訊排期於10月10日於終審法院進行。

上訴人許金山（56歲）提出的上訴理據，質疑原審法官冋陪審團作出指引及案件情總結時部份出錯，其中關於原審法官就涉案瑜伽球的塞子不知所終一事，未有就正確推論引導陪審團，上訴方認為就塞子消失之說法證據不足，警方亦於半年後才發現。



終院3名法官聽取雙方陳詞後，就上訴一方提出原審法官就塞子之指引批出上訴許可，聆訊排期於10月10日進行。



許金山被控於2015年5月22日，於實驗室內將一氧化碳注入瑜伽球，並帶回寓所，隨後將拔掉塞子的瑜伽球置於私家車車尾箱內，從而謀殺妻子黃秀芬（47歲）及次女許儷玲（16歲）。

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記者：林育慧