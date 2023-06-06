  • 29°C
香港時間 : 2023606日 (週二) 15:32
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【終院上訴】瑜伽球毒殺妻女囚終身　許金山申終院上訴許可獲批

社會 14:07 2023/06/06

分享：

分享：

熱門 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

中大醫學院副教授許金山（筆記薄遮面）。（資料圖片）

前中大醫學院副教授許金山涉以一氧化碳注入瑜伽球毒殺妻女，於2018年被裁定謀殺罪成，判囚終身。許早前就定罪提出上訴，上訴庭駁回上訴，許今（6日）向終審法院申請上訴許可獲批，聆訊排期於10月10日於終審法院進行。

上訴人許金山（56歲）提出的上訴理據，質疑原審法官冋陪審團作出指引及案件情總結時部份出錯，其中關於原審法官就涉案瑜伽球的塞子不知所終一事，未有就正確推論引導陪審團，上訴方認為就塞子消失之說法證據不足，警方亦於半年後才發現。
 
終院3名法官聽取雙方陳詞後，就上訴一方提出原審法官就塞子之指引批出上訴許可，聆訊排期於10月10日進行。
 
許金山被控於2015年5月22日，於實驗室內將一氧化碳注入瑜伽球，並帶回寓所，隨後將拔掉塞子的瑜伽球置於私家車車尾箱內，從而謀殺妻子黃秀芬（47歲）及次女許儷玲（16歲）。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧

相關文章

【屍體發現】無證男3月底上身赤裸倒斃宋皇臺道後巷　警方呼籲市民提供消息
今日 14:01
【屍體發現】無證男3月底上身赤裸倒斃宋皇臺道後巷　警方呼籲市民提供消息
【公職失當】兩反黑警涉越權索傷人案資料　保安供稱被告便衣揮委任證要求看閉路電視片
今日 14:05
【公職失當】兩反黑警涉越權索傷人案資料　保安供稱被告便衣揮委任證要求看閉路電視片
【終院上訴】瑜伽球毒殺妻女囚終身　許金山申終院上訴許可獲批
今日 14:07
【終院上訴】瑜伽球毒殺妻女囚終身　許金山申終院上訴許可獲批

你可能感興趣

【屍體發現】無證男3月底上身赤裸倒斃宋皇臺道後巷　警方呼籲市民提供消息
今日 14:01
【屍體發現】無證男3月底上身赤裸倒斃宋皇臺道後巷　警方呼籲市民提供消息
【公職失當】兩反黑警涉越權索傷人案資料　保安供稱被告便衣揮委任證要求看閉路電視片
今日 14:05
【公職失當】兩反黑警涉越權索傷人案資料　保安供稱被告便衣揮委任證要求看閉路電視片
【終院上訴】瑜伽球毒殺妻女囚終身　許金山申終院上訴許可獲批
今日 14:07
【終院上訴】瑜伽球毒殺妻女囚終身　許金山申終院上訴許可獲批
瑜伽 謀殺 罪案

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【深水埗殺女案】3名幼女搶救無效不治　身上無刀傷疑被焗死
12:32 2023/06/05
【深水埗殺女案】3名幼女搶救無效不治　身上無刀傷疑被焗死
【網絡暴力】7歲男童校內遭老師輾斃　母討公道反被批衣著妝容疑不堪網暴墮樓亡
13:23 2023/06/05
【網絡暴力】7歲男童校內遭老師輾斃　母討公道反被批衣著妝容疑不堪網暴墮樓亡
【僱主難題】外傭入屋不足1個月疑患癌　港媽愁爆想解僱︰我唔想醫佢
今日 10:36
【僱主難題】外傭入屋不足1個月疑患癌　港媽愁爆想解僱︰我唔想醫佢