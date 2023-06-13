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【一國兩制】「融入國家發展大局督導組」第三次會議　李家超指示各政策局深入調研

政治 21:38 2023/06/13

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「融入國家發展大局督導組」舉行第三次會議。（政府新聞處圖片）

行政長官李家超今日以組長身分主持「融入國家發展大局督導組」第三次會議，與會者包括3位擔任副組長的政務司司長、財政司司長和律政司司長，以及各副司長和政策局局長等。

3位副組長就推動香港融入國家發展大局的各個戰略和政策，包括金融、創科、基建運輸、醫療和法律及爭議解決服務等的工作進展及協調統籌情況，向行政長官進行匯報。再由行政長官作出決策和指導。

是次會議亦討論將調研工作做深做廣，進一步強化政策調研及持續制訂新政策建議。行政長官指示各政策局及相關部門，須就其政策範疇與業界及持份者溝通和聽取意見，充分掌握他們在融入國家發展大局上面對的情況，和希望特區政府協助的地方，以及有助業界進入內地發展的政策建議。各政策局亦須就其政策範疇進行深入、廣泛的政策研究，提出有助香港長遠發展的新政策建議，供督導組作出決策和指導。

李家超表示，把調研工作做深做廣可協助督導組了解業界的實際情況和所需的支持，有效吸納業界的意見可以推動政策研究，持續為督導組帶來與時俱進的政策建議，為特區更積極地融入國家發展大局打下更紥實的基礎。

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責任編輯：林曉君

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