【禁播榮光】李梓敬盼法庭早作裁決令Google停止散播　狄志遠質疑禁播社會價值

▲ 新民黨立法會議員李梓敬。（李梓敬Facebook圖片）

律政司今日向法庭申請禁止令，禁止傳播《願榮光歸香港》，新民黨立法會議員李梓敬表示支持，冀法庭早日作出裁決批出禁制令，令Google、YouTube、其他網上平台立即停止散播「港獨歌曲」。

狄志遠：看不到禁播的社會價值

新思維立法會議員狄志遠則稱，看不到禁止播放《願榮光》的「社會價值」，認為律政司現時的做法，反而令市民想到港人的言論自由、創作自由、生活自由是否受限，「這些小動作是無需要的！」又認為港區國安法已可成功防止及制止違反國安行為，若國安法有不足，要有進一步行動堵塞，「今日禁一首歌，明天禁一本書，後日有禁一種橫額？」

李梓敬指出，過去一段時間，港府和各界都要求Google移除《願榮光》的搜尋紀錄，但不得要領。李指：

Google過去及近期，都曾協助移除不雅相片和其他不適合觀看的搜尋結果，但偏偏對於法庭已有結論，內容同樣涉及違法分裂國家內容的《願榮光》，Google卻以無法操控搜尋結果為由，拒絕下架《願榮光》，說法實屬荒謬，只能懷疑Google是否背後埋藏政治動機。

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他續指，世界各地政府不時會審查網上內容有否顛覆國家或危害大眾安全，並將之移除。強調網上世界並非法外之地，一般香港法例亦適用於本地網上內容，而Google在本港亦設有辦公室及推廣業務。李梓敬期待法庭早日作出裁決批出禁制令。

梁熙引述Google：資訊若違法 定按法規移除

民建聯立法會議員梁熙上月到新加坡出席國際會議時，趁機向同場的Google代表跟進Google拒絕將正確國歌置頂的問題。「Google代表當時表示，只要資訊違法，他們一定會按法規移除。」

梁熙支持律政司行動，期望Google履行承諾，盡快將有關歌曲下架，不再容許與港獨相關的歌曲在網上廣播，並尊重中國、尊重香港，將正確國歌《義勇軍進行曲》置頂。

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責任編輯：林曉君