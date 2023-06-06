【上訴駁回】涉「三罷日」旺角藏火機及天拿水　司機定罪上訴被駁回

▲ 涉「三罷日」旺角藏火機及天拿水 司機定罪上訴被駁回

36歲男司機涉於2019年11月，在旺角花園街參與非法集結，經審訊後被裁定非法集結及管有物品意圖損壞財產罪成，判監1年。涉案司機不服定罪，早前上訴至高等法院。法官今（6日）頒下判詞指，裁判官是事實裁斷者，有耳聞目睹證人作證的優勢，故此並沒有理據干預裁判官就事實作出的裁決，駁回被告上訴，維持原判。

被告林澤光（36歲，司機），被控於2019年11月11日在旺角花園街一帶連同其他身份不詳的人非法集結；被告另保管或控制1個打火機、1塊布和1個含有主要為環己烷和甲基環己烷的有機混合物，意圖在無合法辯解的情況下使用該等物品，以損壞屬於他人的財產。

法官於判詞指，上訴方指裁判官錯誤地考慮董督察證供的可靠性，上訴方又指董督察及拘捕警員就前者有否向後者述及上訴人被拘捕前的逃走路線有分歧是表示他們兩人其中一人必然是說謊。

法官對此並不認同，又認為認為不論董督察有否向拘捕警員講述上訴人的移動路線，對本案而言影響不大。

法官指，上訴方又指上訴人的案情並非固有不可能、或不可能是真。辯方的舉證標準與控方不同，只要法庭認為被告的開脫性案情有可能是真，便應裁定被告無罪。

法官指，在考慮裁判官拒絕相信上訴人的原因及理由後，認為其分析合情合理，又指裁判官是事實裁斷者，有耳聞目睹證人作證的優勢，故此並沒有理據干預裁判官就事實作出的裁決，遂駁回被告就兩罪的上訴，維持原判。

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記者：梁錦麟