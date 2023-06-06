唐韋琪家族有糖尿病歷史　定期驗血糖勤做運動

▲ 唐韋琪為TVB公益金「醫療援助基金會」兒童糖尿協會拍特備節目。

唐韋琪（Vikki姐姐）日前為TVB公益金「醫療援助基金會」兒童糖尿協會的特備節目拍攝一齣短劇， Vikki姐姐飾演一位9歲患有糖尿病小朋友的媽咪。

Vikki姐姐表示收到邀請，知道演患有糖尿病小朋友的媽咪，亳不考慮一口答應：「因為我家裡媽咪及弟弟都患上糖尿病，我甚麼都沒問就答應了，但只是問了『我個仔幾多歲？』知道是9歲後，突然覺得好開心，我個『仔』已經咁大。因為我的音樂學校的學生大部份都是小朋友，跟小朋友演戲完全沒難度。」

家族有糖尿病歷史

因為劇中的兒子患有糖尿病，Vikki姐姐幻想自己是社會工作者來演媽咪角色，語氣方面也要調教一下，她並謂雖然平時也要照顧糖尿病的媽咪及弟弟。

但拍攝該劇後，才發覺原來自己對糖尿病的認識也不足夠，她說：「透過拍攝才知道，原來兒童糖尿病患者好普遍，主要是基因突變，並不是先天，完全不能避免，所以大家一定要多多關注家中的小朋友身體健康變化，盡早發現及早醫治。」

Vikki鼓勵所有兒童糖尿病患者透過飲食方面戒口及接受藥物治療，一定可以穩定病情及逐步康復過來。

她每次見到學生有病都會很擔心，只要見到學生們健健康康，就會好開心。因為家族糖尿病歷史，她會定期驗血糖、運動及多飲水預防糖尿病。

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