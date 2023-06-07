【美顏教室】經期氣血阻滯易有黑眼圈　中醫教煮調理月經前後補血食譜【內附食譜】

▲ 中醫師楊明霞表示，要推遲初老徵狀，女士們便要開始預防衰老，留意身體出現的健康警號。

現代女人，到了40歲才真正踏入人生黃金時期，累積生活體驗，漸漸散發輕熟女韻味。但與此同時，皺紋、月經失調及痛症等問題，都在此時開始出現。要推遲初老徵狀，女士們便要開始預防衰老，留意身體出現的健康警號。

1.拒絕與皺紋say hi。肌膚從25歲開始，皮膚細胞更生功能開始下降，同時本來在真皮層排列有序的膠原纖維束及彈性纖維束亦開始因熬夜、紫外綫、地心吸力、空氣污染、煙酒等而減少、彈性降低或改變原有的形狀，令皮膚開始鬆弛及產生皺紋。對於初期皺紋，建議適量食用百合。百合，味甘、性平、入心肺胃三經，有滋陰及安神作用。生的百合效果更佳，我會建議清炒生鮮百合。

近年，美容保養品市場流行的多酚類成分，都有不俗的抗氧化效果，能用以預防皮膚老化，可透過進食水果蔬菜以攝取天然的多酚。特別是外觀顏色較深的蔬果如葡萄、紅蘿蔔、綠茶或各式茶葉等。血氣充足的女人皮膚才會白裏透紅、彈性好、無皺紋。

2.把握月經前後的黃金調理期。女性月經來臨時會流失大量營養，從中醫角度，氣血充足才能滋潤皮膚，月經不調則會令身體氣血不足。月經前身體匯聚臟腑一定之血，依時滿溢於子宮使月經按期來潮。若氣血不足或氣血運行阻滯，則易出現經前綜合症，如小腹脹痛、頭痛、脾氣暴躁，此外，經前因血向下（子宮）聚，上部則如空城，故容易感冒或易出現黑眼圈。

▲ 若氣血不足或氣血運行阻滯，則易出現經前綜合症，如小腹脹痛、頭痛、脾氣暴躁。（iStock圖片）

當歸益母草紅棗水食譜

建議女士們在經期前3天，可飲用當歸益母草紅棗水。當歸可用當歸身，因為有補血的作用。大家可以用當歸身3錢（９克）、益母草5錢（15克）及紅棗5枚，以800毫升的水煮成，早晚服用。注意月經量多者不宜服用。

當歸煮茶葉蛋食譜

月經後體內血氣偏弱，若調理不當，容易導致面色蒼白或萎黃。月經後，應以補血為主，可用全當歸9克煮茶葉蛋。雞蛋有良好的滋陰作用。其他材料包括：雞蛋2個、片糖半條、老抽2湯匙、八角1朵及花椒半湯匙。煮法：把蛋煮熟，敲破蛋殼，放入煲內，加入其他的材料，燜20分鐘（不能煮得太長時間，否則蛋會變「老」），熄火，讓蛋在汁中浸1小時，即可。若平日容易上火的朋友，則毋須加入八角及花椒。

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3.常浸足預防痛症。40歲後的女人，易受肩周炎困擾，若你常常感覺肩背痠痛，或者感覺工作繁重，精神壓力大，身體長期處於緊張、疲勞狀態，那麼就要留意了，多做伸展活動。不少20、30歲的年輕女士，只求鞋子美觀，忽略了足部健康，再加上少做腳部伸展運動，或工作長時間站立，腳掌跟腱長期受壓，使雙腳容易疲倦，更會出現痛症。

建議每晚使用海鹽浸足，既可消除疲勞，亦能促進氣血循環。做法簡單，把海鹽15克加入溫水混和，每天浸約半小時即可。

撰文：楊明霞（註冊中醫師）