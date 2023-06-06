【紅事變白事】夫婦新婚夜雙雙死亡　房門由內鎖上離奇伏屍房內

▲ 新婚夫婦離奇心臟病發雙雙離世，法醫推測1原因導致二人缺氧

紅事變白事！印度發生一宗離奇死亡案件，一對新婚夫婦在婚禮翌日雙雙陳屍房內，驗屍報告顯示二人死於心臟病，然而他們並沒有心血管疾病病史。法醫調查後，初步推測二人因為新房不夠通風導致缺氧，從而引發心臟病。

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綜合當地媒體報道，22歲的Pratap Yadav與20歲的妻子Pushpa Yadav於當地時間5月30日舉行為期兩天的婚禮，並於31日晚上、婚禮結束後返回位於印度北方巴赫賴奇（Bahraich）的家中休息。然而隔日中午，他們的家人發現二人遲遲未踏出房間，而房門從內反鎖，房內亦無任何動靜。家人於是報警求助，警方到達後強行破門而入，發現兩人已死亡。

由於房內沒有外人闖入的痕跡，夫婦二人的遺體亦未發現任何外傷，因此當地警方排除他殺的可能性。驗屍報告近日出爐，結果顯示兩人同時死於心臟病，但他們本身並沒有心臟病史。警方其後再派法醫前往房間進行調查，發現房內密不透風，懷疑兩人因此在睡覺時缺氧窒息，引發心臟病。

當地警方表示，目前已將兩人的臟器送至印度國家法醫科學實驗室，進行更進一步的調查。法醫亦將針對2人死亡前攝取的食物等進行分析，繼續追查死因。

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責任編輯：羅嘉欣