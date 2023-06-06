【精神健康】近日接連發生多宗慘劇　心理學會提供數項建議

▲ （香港心理學會臨床心理學組Facebook圖片）

近日接連發生殺人事件及倫常慘劇。香港心理學會臨床心理學組稱，事件的相關報導、圖片和影像在網絡及社交媒體廣泛流傳和轉發，可能會令市民大眾感到不安或情緒困擾，甚至出現壓力反應，故提出數項心理建議及求助網站和熱線。

身心壓力反應可以包括相關的畫面、影像或報導在腦海中不由自主地浮現，出現與事件相關的情景、夢境或記憶，帶來不安；心情低落、提不起勁；感到焦慮不安，避開與事件相提並論的事、物或活動；猶如驚弓之鳥，緊張、擔心、驚慌；甚至伴隨身體反應，例如心跳加速、肌肉繃緊等。

最新影片推介

臨床心理學組建議，市民可多留意自己及身邊人士的身心狀態，若發現自己對報導的內容感到強烈不安，或出現身心壓力反應，可參考以下建議：

調節並有限度地接收關於事件的資訊，減少在社交媒體上打開有關的貼文，暫停參與/關 注網上討論

保持生活規律，包括正常作息時間，慣常的活動，例如定時飲食、恆常運動、與家人朋友 見面等

尋找支援，向可以信任的家人、朋友傾訴感受和想法

嘗試用不同的方法抒發/表達感受，例如文字、圖像、音樂、運動、宗教儀式等。

如果發現身邊人士持續出現壓力反應，可嘗試安靜耐心陪伴，多聆聽和肯定對方感受，容許對方表達和抒發情緒。

照顧受影響的家屬和親友

面對摯親突如其來的死訊，受事件影響的家屬和親友自然會感受到哀痛，例如悲傷、震驚、困惑、表現得情緒激動，覺得一時之間難以接受，或是拒絕相信死亡的事實。身邊的家人朋友可多加陪伴和耐心聆聽，為他們提供一個安全的空間，讓他們有機會以自己安心的方式表達哀傷。如果發現哀傷反應持續而影響日常生活，便可以鼓勵他們接受相關專業服務。而市民大眾在關注討論事件相關的資訊和報導時，亦應考慮受影響的家屬和親友的感受。

關懷有精神健康需要人士

媒體報導亦令市民大眾關注到有精神健康需要人士的社區支援。事實上，有精神健康需要人士 使用暴力只屬個別罕見事件。本組呼籲社會各界人士摒除成見，積極關懷有精神健康需要人士、弱勢社群、及一眾受家庭、生活壓力困擾的人士，共同攜手建設關愛共融社區。

求助網站和熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線 2389 2222

醫院管理局精神健康專線 2466 7350

社會福利署熱線 2343 2255

明愛向晴熱線 18288

東華關懷熱線 2548 0010

撒瑪利亞會熱線 2896 0000

香港青年協會關心一線 2777 8899

生命熱線 2382 0000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台- 「Open 噏」24 小時網上輔導 9101 2012（SMS）

學友社學生熱線2503 3399

利民會《即時通》3512 2626

香港撒瑪利亞防止自殺會「Chat 窿」網上聊天服務 https://chatpoint.org.hk

紅十字會心理支援熱線 5164 5040

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責任編輯：楊佩瑩