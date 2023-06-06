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【照顧者】長期獨力照顧病母47歲孝女不敢結婚　媽媽病逝無力支付1.5萬元喪葬費

健康 17:47 2023/06/06

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長期獨力照顧病母47歲孝女不敢結婚，媽媽病逝無力支付1.5萬元喪葬費。

長年照顧家中患者或年邁的家人，其壓力和負擔非一般人可以想像。台灣一名47歲女子因長期需要照顧患病的母親，至今不敢結婚。早前，母親於今年母親節前夕不幸病逝，惟她卻無法承擔新台幣6萬元（約港幣1.5萬元）的喪葬費用。

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據台媒報道，台灣台中市一名47歲的女子，因長期照顧患病母親，家庭負擔重，加上家境不佳，所以至今不敢結婚。母親最終不幸於今年母親節前夕病逝，但她卻無力安葬，於是慈善團體水幫漁公益協會為此捐出善款，來幫助她送母親最後一程。

台中市水幫漁公益協會理事長阮漢翔表示，大雅區一名74歲的老婦長年臥病在床，女兒帶她就醫，她卻不願吃藥。他還補充，老婦有2名兒子，其中一人終日酗酒，只有唯一的女兒很孝順，也因此家中的經濟壓力全在女兒一人身上。

但因照顧患病的母親以及家中經濟情況不好，母親作為她生活唯一重心，使她至今也未敢結婚。日前母親病逝，女子無力負擔6萬元新台幣（約1.5萬港幣）的喪葬費用，水幫漁公益協會成員於是捐款給予幫助，女子收到這筆善款後亦不勝感激。

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責任編輯：羅嘉欣

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