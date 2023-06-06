【薛影儀經理人】林寶玉大晒三點式泳照勁火辣　波濤「胸」湧夠吸睛

▲ 身材超勁！

「亞視一姐」薛影儀（阿儀）的經理人林寶玉（Connie ），一舉一動都深受觀眾關注，近日Connie飛到峇里島旅行，當然沒有忘記一班網民，非常識做，在社交網分享三點式泳照，真的令大家眼睛吃「冰淇淋」。

【亞視一姐】薛影儀意外棒紅經理人林寶玉 「最索經理人」Connie曾與古天樂合作【多圖】

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三點式照好吸睛

相中所見，穿上比堅尼上陣的她，晒出深長事業線，又盡騷腹肌加長腿，吸睛度爆燈，難怪令不少網民笑指看到「㷫烚烚」，更大讚Connie 身材超好，令人羨慕。

Connie留言：「海風輕輕把我送回香港，休息為了走更遠的路。」似乎趁忙裏偷閒，差足電後再回港繼續搏殺！

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選美入行

Connie來頭不少，在2008年參選工展小姐奪得亞軍入行，初出道便有「翻版陳法拉」之稱。隨後，她在2020年參加《亞洲小姐競選》奪得「網絡人氣獎」，擁有32C﹑24﹑35身材的她，不時在網上晒相派福利，難怪吸引不少網民關注！

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