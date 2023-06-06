【管有象牙】油尖旺區店鋪檢獲50件懷疑象牙製品　涉非法出售受管制象牙

▲ 檢獲的懷疑象牙製品。（漁護署提供）

漁農自然護理署日前接獲投訴指油尖旺區有店鋪涉嫌非法出售受管制象牙，隨即派員巡查有關店鋪。昨日（5日）在油尖旺區一間店鋪檢獲50件懷疑象牙製品，遂將其檢取作進一步調查。

漁護署表示，政府一直致力保護瀕危物種，包括象，2021年12月30日起禁止進口、再出口及為商業目的而管有象牙（古董象牙除外）。漁護署已加強巡查，並會繼續與香港海關和相關政府部門保持緊密聯繫，以打擊象牙走私及非法貿易活動。

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漁護署續指，《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）中有關商業目的的定義並不只限於售賣，如以購物送贈象牙的方式作生意招徠，或將象牙標示為「非賣品」並於店鋪內展示，亦可能觸犯《條例》。為避免誤墮法網，商業處所內不應展示任何象牙製品。

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責任編輯：楊佩瑩