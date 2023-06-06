【亞洲潑水音樂節 】黑男邱比特現場配對　金韓彬黃宣朱凌凌傾力演出

今個夏天，全球最熱鬧最瘋狂的大型戶外濕身音樂祭「PayMe 呈獻 S2O 亞洲潑水音樂節 – 香港站」將首度於香港火辣上演，於8月5日及 6日（星期六及日）假中環海濱活動空間舉行，一連兩日的電音派對暨音樂盛典。

當中雲集各地重量級表演嘉賓，包括韓國音樂才子 B.I 金韓彬、台灣音樂鬼才 YELLOW 黃宣及「限定復出」樂隊朱凌凌等，勢必熱爆全場。

今年S2O以「能量（Energy）」為主題，繼續以型格舞台設計與360度強勁噴水系統，為大家帶來渾身濕透的快感，注入無限能量，一系列場內體驗及打卡位勢必成為今個夏日全城矚目的潮流指標。

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逾30個表演單位

一連兩日的電音派對暨音樂盛典，於兩大獨立舞台舉行，帶來重量級表演陣容。

逾30個表演單位集結世界百大 DJ、亞洲百大女DJ、來自泰國與台灣的DJ、歌手以及多個本地獨立音樂單位激情演出，讓樂迷在狂舞之際同時享受多重感官的爽快體驗。

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「PayMe presents S2O Stage」主舞台邀請包括來自加拿大蒙特利爾的melodic dubstep鼻祖Adventure Club、北愛爾蘭銷量最高DJ Ben Nicky、 美國電子樂隊Breathe Carolina、由姐妹花Jahan和Yasmine Yousaf組成的美國電 子二人組Krewella、巴西著名Deep House 和 Future House DJ Liu、美國DJ及電子音樂製作人MAKJ、美國DJ暨電子舞曲製作人NGHTMRE、「荷蘭電音之父」Nicky Romero、「PsyTrance 之神」Vini Vici，以及獲選亞洲百大女DJ的台灣 DJ Lyla（蕾菈）聯手丈夫itschosenai（秋甚湯宇）及Pei Pei（林佩佩）、泰國 DJ Gail Werner與Yukio聯同本地代表Karlie、iLtik B2B Yaat 及 Nike Dance Crew 等。

「S2O亞洲潑水音樂節」源自泰國以潑水象徵洗去厄運，帶來好運的傳統，而每年的S2O都會加入一個年度主題，今年就以「能量」概念打造巨型水塔舞台，20米高及70米闊的主舞台，配合泰國空運來港的「360度獨家強勁噴水系統」與「高壓水槍」，每日20萬公升水跟著強勁節拍、由噴水系統與水工廠的「專屬潑水使者Minions」隨時突襲觀眾，令大家360度全方位渾身濕透，盡情舞動狂歡。

黑男邱比特來港配對

來自台北的百萬網紅黑男邱比特，自2016年起遊走台灣、香港、馬來西亞街頭，隨機為陌生的單身男女配對，至今已配對了超過1000對男女，當中更有人成功結婚，生活幸福。人稱現代版月老、型男美女收割機的黑男，今回被大會邀請來港進行《S2O香港配對特別版》，為各型男索女配對一番！

音樂會首輪門票於四月開售，反應熱烈，為了滿足更多本地市民及旅客的渴求，大會特別擴大空間、增加場地容納觀眾的人數，讓更多愛電音、愛跳舞、愛夏日、愛 show off 身形與及一眾時尚潮流達人，一同參與今個夏天不能錯過的熱玩盛典。加推門票現已公開發售，立即入手搶飛！

▲ 周六、日各有強勁的表演嘉賓陣容。

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