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【公務員加薪】公務員團體對加幅持不同意見　利葵燕︰打擊公務員士氣

政治 16:24 2023/06/06

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行政會議提出今年度公務員薪酬調整方案。（陳國峰攝）

行政會議提議今年度公務員薪酬調整方案，中、低層公務員劃一加薪4.65%，首長級及高層公務員加2.87%。各公務員團體對加幅意見不一，有工會認為可以接受，但亦有人認為是打擊公務員士氣。

華員會會長利葵燕認為，加幅追不到累積滯後通脹，華員會對政府無把握機會，激勵公務員士氣感到可惜，又指政府沒把握機會，踐行公務員分擔社會經濟困難，但同時可分享社會經濟復甦成果。

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高級公務員協會：極度失望

香港高級公務員協會則對加幅表示極度失望，認為未有充分考慮高級公務員士氣及職方要求，漠視高級公務員的付出。

公務員總工會主席馮傳宗則認為加幅可接受，引述公務員同事指「加幅可以接受」，又指公務員士氣不太受本次加幅影響。不過，他建議政府，在調薪時多參考私人市場，以加強公務員的競爭力。

接受行會提議加幅的還有政府人員協會。協會指出，對比去年加薪2.5%，職方較容易理解。但考慮到進一步修復及提升公務員士氣，建議政府把高中低層公務員劃一加薪5%。

勞聯表示，接受今年按照薪酬趨勢淨指標調薪，但由於去年政府未有跟隨指標，加上近年公務員流失率嚴重，認為今次的加幅，仍沒充分考慮公務員士氣。又指公務員職位吸引力明顯下降，加劇編制人手短缺情況。

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責任編輯：趙居逸

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