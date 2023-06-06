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【一舞傾城】與王晶隔空開火大爆廿年前冤屈　曾向曾志偉求救李婉華無辜變三級片女星

娛樂 17:02 2023/06/06

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熱門 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

李婉華大爆廿年前接拍王晶電影時遇到的冤屈。

TVB劇《一舞傾城》成為討論熱話，已移民到加拿大的李婉華、杜挺豪及現居英國的林子博早前上網台節目《豪華博客》公開批評由王晶執導的《一舞傾城》，王晶其後反擊斥李婉華是TVB的戲屎之王，大爆其演出的電影需要剪掉大半。

李婉華曾接拍王晶執導的《制服誘惑2之地下法庭》，她爆料指王晶於拍攝前一天突然要求她裸露作大膽演出，令她無辜變成三級女星，暗指王晶需要大剪的部分是將其演出部分加上移花接木的製作。

【一舞傾城】王晶不憤新劇被李婉華大彈　發文嘲指對方過氣：屎戲之王

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李婉華與王晶隔空開戰

李婉華日前指摘《一舞傾城》內容露骨且強調「賣處」，不適宜於合家歡時段播出。

王晶回應李婉華並指對方是TVB的戲屎之王，又透露曾與李婉華合作，而該電影更需要大剪。李婉華謂：「稱我屎戲之王，多謝晒！我從未封王。」

李婉華曾拍攝王晶系列的《制服誘惑2：地下法庭》，戲中的她飾演一名女警。電影當年上映後，李婉華曾被問及裸露鏡頭是否其真身，當時的她受盡冤屈卻未有作出回應。

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李婉華爆廿年冤屈

事隔超過廿年，李婉華爆料指當年於拍攝前一日突然被要求大膽演出，跟她當初商議時有出入，由於她不願意裸露演出而拒絕，更向王晶好友曾志偉求救，並獲對方答應。

李婉華當年因擔心被封殺而未有公開事件，她亦因為該電影而無辜被冠上三級片女星之名。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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