【一舞傾城】與王晶隔空開火大爆廿年前冤屈　李婉華無辜變三級片女星向曾志偉求救

▲ 李婉華大爆廿年前接拍王晶電影時遇到的冤屈。

TVB劇《一舞傾城》成為討論熱話，已移民到加拿大的李婉華、杜挺豪及現居英國的林子博早前上網台節目《豪華博客》公開批評由王晶執導的《一舞傾城》，王晶其後在個人微博反擊，斥李婉華是TVB的戲屎之王，嘲因為對方演技差，與她合作電影要剪掉大半戲份。

之後，李婉華、杜挺豪及林子博日前開live回應王晶的微博言論。

【一舞傾城】王晶不憤新劇被李婉華大彈 發文嘲指對方過氣：屎戲之王

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只針對劇情評論

現在剛回香港的她在節目指，昨日行鴨寮街行得高興之際，有人傳了王晶這段新聞給她看︰「我一直只係講件事，唔係評論人，因為劇情講賣處，我只係睇頭兩集，就無再睇。」

她解釋指，因為覺得劇情對社會有傷風化，作為自己以家長身份凡評論劇情：「而家香港社會唔講得呢啲嘅咩？點解我唔講得，你哋都可以開個台講 ，況且我只針對劇情。」

▲ 《一舞傾城》。

她更表示原本不知《一舞傾城》編劇及監製是誰：「所以對佢（王晶）反應我係有啲失望，佢話晒對香港影圈有貢獻，大家鍾唔鍾意睇一件事，貢獻好定壞見仁見智。係咪見網上評論一面倒惱羞成怒，陰功！搞到你老人家咁嬲。」

至於林子博補充︰「如果有睇（節目上一集），我哋無評論過導演、監製，純粹評論劇情，我哋針對件事，套劇唔應該喺嗰個時段播，仲要咁大篇幅講處女值幾多錢。」

李婉華爆廿年冤屈

之後，另一網台主持、資深傳媒人小文加入討論，她重提李婉華當年曾拍王晶電影《制服誘惑2：地下法庭》卻遇上不快事。

小文稱：「當時你個角色呢唔知點解無啦啦要裸露，當時我哋啲記者行家都有睇過段片，都有問嗰個係唔係你嚟㗎？你就唔出聲，我哋後尾就發現套戲，關於你個部分呢，你有啲移花接木之嫌嘅。」

事隔多年，婉華不再啞忍：「佢同我傾時，並唔係要求做咁多嘢，到咗拍嗰幕前一日，就提出話要我大膽演出，要剝要見好多。唔太記得細節，總之收到電話要我大膽演出，同當初傾時唔一樣，梗係唔願意，因為我唔係三級女星嚟嘛。」

▲ 《制服誘惑2之地下法庭》。

婉華稱，當時有向王晶好友曾志偉求助：「志偉好幫我，話︰『得，我同佢講。』結果就唔需要拍嗰啲嘢。不過之後出嚟呢，又唔係嗰樣嘢。」

因為結果影片上昊時，婉華遭移花接木「被裸露」︰「後來出嚟之後有人問我係咪『裸露』，我話唔係我嚟，我係唔會接受裸露演出，外界以為係我，我從來無做。記者問我我先知，所以上映我無睇番，仲因為套戲，我無辜變咗三級女星！嗰個唔係我嚟，我唔知佢講剪得好辛苦，係咪因為咁。」

李婉華當年因擔心被封殺而未有公開事件，她亦因為該電影而無辜被冠上三級片女星之名。

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