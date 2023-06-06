【升中派位】2024年Pre-S1暫定7月16日舉行　疫情以來首度恢復成績抽樣

▲ 2024年中一入學前香港學科測驗（Pre-S1）暫定7月16日舉行，教育局將恢復成績抽樣安排。（資料圖片）

教育局今日（6日）向全港中學發通函，公布「2024年中一入學前香港學科測驗（Pre-S1）」暫定於明年7月16日舉行，並預告將為是次測驗抽取成績樣本，為疫情以來首度恢復抽樣安排，有關抽樣成績將影響之後2屆升中派位結果。

由2006年開始，Pre-S1抽樣成績是教育局用作調整來屆升讀中一的小六學生在小學的校內成績，按機制，每逢雙數年進行抽樣。

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教育局表示，將於明年為測驗抽取成績樣本，測驗日期暫定在中學學位分配結果公布和中一新生註冊後的第一個星期二，即明年7月16日舉行。

教育局將制定中文、英文和數學3科測驗卷連同評卷參考，供各中學在2024年採用。是次測驗是一個保密的測驗，測驗物品派發和收回安排跟2023年類似，詳情將於2023/24學年公布。

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責任編輯：馮琪雅