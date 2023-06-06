【胰臟健康】50歲男子愈食愈瘦　上腹常作痛求醫揭患慢性胰臟炎

▲ 50歲男子愈食愈瘦，上腹常作痛求醫專科揭患1病。

男子人到中年，體重不增反跌，小心是健康警號。台灣一名50歲男子近年除了本身的糖尿病病情有惡化趨勢，體重亦持續下降，上腹位置更不時隱隱作痛。即使多次求醫亦未見好轉，最終需要找專科醫生作內窺鏡檢查，才揭發胰臟內塞滿了大大小小結石，導致慢性胰臟炎。

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胰臟科醫生林相宏早前在Facebook分享個案指50歲的男病患近年屢受健康問題困擾，不但「始終吃不胖，體重不斷下降」，更「罹患了糖尿病，而且糖尿病控制越來越不好，開始打起了胰島素」，除此之外「常常會有上腹部疼痛」及「腰酸背痛的現象」。男病患曾為此多次前往門診求醫，並被處方腸胃炎藥物，但病情始終未見好轉，故最終求助專科。

林相宏透露，他曾先後為患者做了胃鏡、大腸鏡均沒有特別發現，直到胰臟內窺鏡超聲波檢查，才發現男子整個胰臟都已經萎縮，才會引起糖尿病及體重下跌等症狀，且胰臟裡面被大大小小的結石阻塞，導致胰液排不出來而發炎。他其後為患者安排內窺鏡引流管，疏通胰臟結石造成的阻塞，並處方胰臟酵素補充劑及止痛藥。病患亦被告誡務必「戒煙、戒酒，飲食高纖、少油」。

▲ 超聲波檢查發現男患者胰臟已經充斥大大小小的結石。(FB圖片)

林相宏表示患者年輕時，因為工作關係，常常需要吸煙飲酒。而酗酒正正是引發慢性胰臟炎原因的最大元兇，因為酒精會使體內釋放出毒性物質，造成胰臟的破壞。他又補充胰臟炎早期一般較難發現，大部分都被當腸胃炎治療，晚期病者常因胰臟萎縮、失去功能，引起體重下降、慢性腹痛、糖尿病等；慢性胰臟炎亦是胰臟癌的高危險族群，一定要定期接受胰臟癌篩檢。

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責任編輯：羅嘉欣