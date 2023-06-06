【串謀詐騙】警方反詐騙拘104人涉1.69億元　單一最大損失6,000萬元

▲ 反詐騙行動涉款1.69億元。（黃傑偉攝）

近日警方進行反詐騙行動，偵破69宗案件，拘捕104人，涉及1.69億元，警方成功凍結犯罪集團240萬元。犯罪手法主要為求職騙案、投資騙案網上情緣騙案、電話騙案及網購佔7至12宗，涉款50至7,200萬元；其中單一最大損失案件涉款6,000萬元。

警方於5月22日至6月3日進行一個代號「煙日」的反詐騙行動，以欺騙手段取得財產罪、欺詐及洗黑錢罪拘捕77男27女，年齡介乎19至74歲，涉嫌與多宗騙案有關，包括求職騙案、投資騙案、網上購物、網上情緣和電話騙案等，檢獲大批手機、銀行卡、銀行文件及現金。被捕人大部分為本地人，報稱無業、倉務員、學生、家庭主婦、送貨員及地盤工人。

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案件共涉及156名年齡介乎18至80歲受害人。單一最大損失案件為一名退休人士，在一宗假冒官員案件損失6,000萬元，事主於去年在家中接獲騙徒電話，聲稱涉及洗黑錢，受害人交出戶口及個人資料後，於4個月後發現戶口內6,000萬元被人轉帳283次到14個戶口，方知受騙，其後報警求助。

被捕人士大部分為傀儡戶口持有人，收取報酬後開立戶口交與犯罪集團使用，共處理4,400萬元黑錢，當中3名被捕人為持雙程證人士，以釣魚短訊騙取受害人信用卡資料，再綁定自己購物支付工具，到商舖購買商品，企圖轉售套現圖利。所有被捕人已獲准保釋候查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

▲ （左）東區警區刑事支援調查隊高級督察朱瑋頤。（黃傑偉攝）

東區警區刑事支援調查隊高級督察朱瑋頤指，市民於網上購物要提防彈票黨，騙徒會提供入數紙製造付款假象。市民要留意銀行入帳後，需2日核數方成功結算至戶口。此外，市民亦要留意可用結餘及帳戶結餘分別，確認為可用結餘方可成功交易。警方留意近日發生多宗釣魚短訊騙案，騙徒訛稱受害人於電訊公司或會藉即將到期，乘機騙取受害人信用卡資料，其後利用受害人信用卡資料購物套現圖利。市民如有懷疑可使用防騙伺服器或致電警方18222防騙熱線。

警方東區警區刑事部總督察楊韻明指，本年首季共錄得20,584宗罪案，其中詐騙案佔4成，有8,886宗。1至4月東區警區佔949宗，佔整體5成半，較去年上升近1.4倍。當中以網購、釣魚短訊騙案及求職騙案居多。

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警方呼籲，市民不要租借及賣出個人戶口或支付工具於他人，避免被騙徒利用戶口用作洗黑錢及收取騙款用途。任何人如協助詐騙集團有機會牽涉以欺騙手段取得財產罪名，一經定罪可被判監禁10年。任何人如借出戶口，有機會牽涉洗黑錢罪名，一經定罪可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉