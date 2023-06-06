  • 27°C
香港時間 : 2023606日 (週二) 18:18
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【司法覆核】就聘英大狀司法覆核申請被拒　黎智英申請上訴 

社會 17:00 2023/06/06

分享：

分享：

熱門 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

黎智英聘請英大狀司法覆核申請被拒。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》一案，早前獲高院批准由英國御用大律師Tim Owen來港辯護，政府其後提請人大釋法。黎早前入稟高院，要求法庭頒令釋法不影響法庭決定，並申請司法覆核許可，要求法庭聲明特區維護國家安全委員會早前作建議後，入境處拒批Tim Owen工作簽證屬越權。高等法院法官，早前裁定國安委的決定亦不受司法覆核，駁回兩案申請。黎智英上周四（1日）就司法覆核案提出上訴，按司法機構網站顯示，案件尚未有聆訊日期。

申請人黎智英，答辯人為香港特別行政區維護國家安全委員會（下稱國安委）、入境處處長及律政司司長。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】小五生持續失眠6年情緒崩潰　醫生分享常見後遺症及療法

法官早前於判詞指，在《港區國安法》第12條及14條一併解讀下，可見國安委直接接受中央政府的控制，其工作不受法院干涉，以及國安委的決定不受司法覆核。

法官又指，國安委職能均是法院職能範圍以外，法院並沒有相關培訓或專業知識處理事宜。法官又指早前申請人及答辯人均同意司法覆核的許可申請被駁回後，申請人就人大釋法不影響早前獲准聘用Tim Owen之判決的申請會成為學術討論，遂一併駁回兩案申請。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

相關文章

【禁播榮光】李梓敬盼法庭早作裁決令Google停止散播　狄志遠質疑禁播社會價值
今日 15:29
【禁播榮光】李梓敬盼法庭早作裁決令Google停止散播　狄志遠質疑禁播社會價值
【社民連】社民連戶口遭滙豐取消　今前往總行門前抗議
今日 15:43
【社民連】社民連戶口遭滙豐取消　今前往總行門前抗議
【12港人案】女被告擬認妨礙司法公正等3罪　排期2024年1月答辯
今日 16:15
【12港人案】女被告擬認妨礙司法公正等3罪　排期2024年1月答辯

你可能感興趣

【禁播榮光】李梓敬盼法庭早作裁決令Google停止散播　狄志遠質疑禁播社會價值
今日 15:29
【禁播榮光】李梓敬盼法庭早作裁決令Google停止散播　狄志遠質疑禁播社會價值
【社民連】社民連戶口遭滙豐取消　今前往總行門前抗議
今日 15:43
【社民連】社民連戶口遭滙豐取消　今前往總行門前抗議
【12港人案】女被告擬認妨礙司法公正等3罪　排期2024年1月答辯
今日 16:15
【12港人案】女被告擬認妨礙司法公正等3罪　排期2024年1月答辯
壹傳媒 人大釋法 黎智英 港區國安法 司法覆核

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【僱主難題】外傭入屋不足1個月疑患癌　港媽愁爆想解僱︰我唔想醫佢
今日 10:36
【僱主難題】外傭入屋不足1個月疑患癌　港媽愁爆想解僱︰我唔想醫佢
【外遊注意】澳洲女星飲料疑被落藥　Monique Morley雙腳乏力：視線只離開飲料5秒
今日 10:09
【外遊注意】澳洲女星飲料疑被落藥　Monique Morley雙腳乏力：視線只離開飲料5秒
【林作記招】裕美陪開記招強調不自願被離職　林作：未來會有更進一步的行動
18:56 2023/06/05
【林作記招】裕美陪開記招強調不自願被離職　林作：未來會有更進一步的行動