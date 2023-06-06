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【器官捐贈】醫管局：正研究接受「心臟死亡」者捐贈器官　望短期內落實

社會 17:04 2023/06/06

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熱門 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

左起：肝臟移植協康會會長黃龍輝、 瑪麗醫院肝膽胰外科及肝臟移植榮譽顧問醫生黃楚琳、 肝臟移植病人謝先生。（陳永康攝）

瑪麗醫院肝膽胰外科及肝臟移植榮譽顧問醫生黃楚琳表示，香港目前僅接受符合「腦死亡」條件亡者的遺體器官捐贈，以及心臟停頓死者捐贈的組織，如眼角膜、皮膚及骨骼，當局正研究同時接受心臟死亡者捐出的器官，現時正商討有關安排及執行細節，例如界定「心臟死亡」的定義及法律問題等，希望短期內落實。

她又提到，醫療團隊已經掌握有關技術，但心臟死亡後，器官有缺血時間，不同器官缺血時間均不同，亦要有深切治療部及手術室的支援，仍需與不同醫療團隊商討。

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黃楚琳又稱，截至3月尾共64人正等候肝臟移植，惟截至昨日遺體肝臟數字僅9個，活體也只有5個。她指。外國約一半的遺體器官捐贈均來自「心臟死亡」者，希望落實後，每年可以多5至10個遺體肝臟捐贈，讓遺體捐贈的肝臟數字可以重上每年平均30個，初時能有3分1來自心死者，之後能再多50%或1倍。

因遺傳病影響而有長期肝病的謝先生，7年前接受肝臟移植，他憶述，自己需長期吃藥，某次血液檢查時，發現肝酵素有問題要入院，獲醫生告知需等候肝臟移植。他指，自己初時與正常人一樣「行得走得」，惟輪候換肝期間情況每況愈下，因有腹水讓自己的體重由70多升至90多，家人希望捐肝亦不適合，感到很無助，幸是個多月後等待到合適的遺體肝臟，形容非常感激及開心，他感謝大愛的捐器者，亦指經過此事後個人心態明顯改變，覺得有需要貢獻和要回饋他人。

8年前接受肝臟移植的肝臟移植協康會會長黃龍輝表示，自己作為過來人，以及協會會定期到病房探望等候肝臟移植的病人，深知輪候者的無奈和絕望；提到近日多人取消器官捐贈登記，希望大家取消前可回想當初簽署器官捐贈時的目的，惟即使最終仍決定取消也會尊重，因都是大家的個人決定。他並指，疫情放寬後，協會曾在銅鑼灣及中環擺街站，最終共100多名及50多名市民登記器官捐贈，日後會繼續與不同機構合作繼續宣傳，冀望市民多多支持。

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記者：黃小冰

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