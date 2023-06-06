【桂冠論壇】數百名中學生有機會與邵逸夫獎得主對談　楊綱凱稱港科研人才「入多過出」

▲ 首屆香港桂冠論壇將於本年11月13至18日在科學園舉行。（左起）邵逸夫獎理事會主席楊綱凱、創新科技及工業局局長孫東、香港桂冠論壇委員會主席唐偉章、李兆基基金代表林高演。（湯致遠攝）

首屆香港桂冠論壇將於11月舉行，逾20名邵逸夫獎得主將親臨交流活動，數百名中學生獲機會與頂尖科學家對談，了解科學研究、參觀科學園，預料有助推動本港科研。邵逸夫獎理事會主席楊綱凱不擔心本港人才流失問題，認為人才「入多過出」；有即將來港的邵逸夫獎得主稱讚香港「有活力」，期待來港進行分享。

香港桂冠論壇委員會於2019年成立，負責籌辦香港桂冠論壇，冀促進不同世代、文化及領域的科學家作深入交流，並提升本地青年人對科學的認識及興趣。首屆論壇原訂於2021年舉行，但受疫情影響，延期至今年11月13至18日在科學園舉行；20多名邵逸夫獎得獎者將親臨參與研討會、講座及對談會，活動亦涵蓋參觀科學園、太空館、西九文化區等地方。香港桂冠論壇委員會主席唐偉章指，世界各地逾200名青年科學家將到場，與一眾邵逸夫獎得主進行跨文化和跨領域的學術交流；本港數百名中學生亦獲機會與頂尖科學家對談，了解科學研究，相信有助推動本地科研工作。

其中，2020年邵逸夫生命科學與醫學獎得獎者格羅 • 米森伯克藉視像影片表示，期待於11月來港參與論壇，認為論壇涵蓋多個科學領域，包括生命科學、數學等，極具啟發性，相信會帶來極多新想法。他又形容，香港為「充滿活力氣氛的國際大都會」，是次交流活動將帶來獨特的體驗。對於能夠親身來港出席論壇，2013年邵逸夫天文學獎得獎者史蒂芬 • 拜爾巴斯亦指，感到興奮及欣喜，並指自己熱衷教學，期望透過活動分享對科學的熱誠、研究態度，冀激勵一眾青年科學家。

另外，邵逸夫獎理事會主席楊綱凱表示，眾邵逸夫獎得主與青年科學家齊聚，有助啟發想像力，並燃起參與論壇青年探索科學的熱情。他更認為本港人才「入多過出」，不擔心科研人才流失問題。

論壇匯聚超過20位邵逸夫獎得獎者，名單如下：

姓名 介紹 獲得獎項 邁克爾．佩里曼 愛爾蘭都柏林大學學院物理學院客座教授 2022年邵逸夫天文學獎 赫里莎．庫韋利奧圖 美國喬治華盛頓大學物理系教授暨系主任 2021年邵逸夫天文學獎 維多利亞．卡士比 加拿大麥吉爾大學物理學教授暨麥吉爾太空研究所所長 2021年邵逸夫天文學獎 羅傑．布蘭福德 美國史丹福大學文理學院盧克．布魯森講座教授暨SLAC國家加速器實驗室教授 2020年邵逸夫天文學獎 西蒙．懷特 德國馬克斯普朗克天體物理研究所前所長 2017年邵逸夫天文學獎 史蒂芬．拜爾巴斯 英國牛津大學Savilian天文學講座教授 2013年邵逸夫天文學獎 萊曼．佩治 美國普林斯頓大學James S McDonnell物理學傑出大學教授 2010年邵逸夫天文學獎、2018年基礎物理學突破獎 萊因哈德．根舍 德國馬克斯普朗克地外物理研究所所長 2008年邵逸夫天文學獎、2020年諾貝爾物理學獎 邁克爾．威爾士 美國愛荷華大學內科系教授 （肺科、重症監護和職業病醫學） 2022年邵逸夫生命科學與醫學獎 斯科特．埃姆爾 美國康奈爾大學分子生物學及遺傳學法蘭克•羅德講座教授暨威爾細胞及分子生物學研究所所長 2021年邵逸夫生命科學與醫學獎 彼得．黑格曼 德國柏林洪堡大學神經科學赫蒂講座教授暨生物物理系系主任 2020年邵逸夫生命科學與醫學獎、2021年拉斯克基礎醫學研究獎 格羅．米森伯克 英國牛津大學韋恩弗萊特生理學講座教授暨神經迴路與行為中心主任 2020年邵逸夫生命科學與醫學獎 格奧爾格．內格爾 德國維爾茨堡大學分子植物生理學教授 2020年邵逸夫生命科學與醫學獎 瑪麗亞．傑辛 美國紀念斯隆凱特琳癌症中心成員和美國康奈爾大學威爾康奈爾醫科研究院教授 2019年邵逸夫生命科學與醫學獎 彼德．格林伯格 美國華盛頓大學微生物學教授 2015年邵逸夫生命科學與醫學獎 森和俊 日本京都大學科學研究院生物物理學教授 2014年邵逸夫生命科學與醫學獎、2014年拉斯克基礎醫學研究獎、2018年生命科學突破獎 弗朗茲．烏爾里奇．哈特爾 德國馬克斯普朗克生物化學研究所所長 2012年邵逸夫生命科學與醫學獎、2011年拉斯克基礎醫學研究獎、2020年生命科學突破獎 王曉東 中國北京生命科學研究所所長 2006年邵逸夫生命科學與醫學獎 埃胡德．赫魯索夫斯基 英國牛津大學默頓數理邏輯講座教授 2022年邵逸夫數學科學獎 諾加．阿隆 美國普林斯頓大學數學教授 2022年邵逸夫數學科學獎 尚．米歇爾．比斯姆 法國巴黎第十一大學數學系榮休教授 2021年邵逸夫數學科學獎 傑夫．奇格 美國紐約大學科朗數學研究所數學教授 2021年邵逸夫數學科學獎 格爾德．法爾廷斯 德國馬克斯普朗克數學研究所前所長 2015年邵逸夫數學科學獎、1986年菲爾茲獎 喬治．盧斯蒂格 美國麻省理工學院Abdun-Nur數學講座教授 2014年邵逸夫數學科學獎

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記者：梁凱婷