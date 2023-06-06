【通緝被捕】涉與曾志健等人棄保潛逃　17歲男生擬認妨礙司法公正

▲ 區域法院。（資料圖片）

2019年國慶日於荃灣遭警員槍擊受傷男生曾志健涉與另案3名人士棄保潛逃，早前被警方拘捕，連貼涉提供地點窩藏4人的34歲倉務員被控1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪。其中17歲少年今（6日）於區域法院表示擬認罪，排期至9月28日與曾志健及另1名同案被告答辯。

17歲黃姓被告、馮清華（24歲）、曾志健（21歲）、王愷銘（22歲）及貨倉管理員葉豪（34歲），同被控於於2020年10月某日至2022年7月13日，在香港意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即意圖阻撓和妨礙法庭審判和完成針對上述馮清華、曾志健、王愷銘及黃姓男生所提起刑事法律程序的司法管轄權。

辯方表示黃擬認罪，又指黃另涉2019年10月13日將軍澳「私了」便衣警案，黃已就「私了」認罪並押後10月9日求情，希望兩案一併處理。

法官則指，這變相加重「私了」案主審法官的工作，遂拒絕辯方提議，並排期至9月28日答辯，屆時曾志健和王愷銘亦一會正式答辯。

資料顯示，馮清華將於8月23日答辯，葉豪則排期10月4日答辯。

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記者：梁錦麟