【拆主力牆】土豪掃42個單位拆主力牆打通全層 11層大廈淪為危樓住戶嚇到震

日出康城業主近日裝修時拆掉主力牆新聞，成為全港熱話。廣東肇慶亦有類似事件發生，事件波及範圍及嚴重性更有過之而無不及，皆因當地土豪一口氣狂掃了42個單位，並計劃一次過打通全層，即時令樓上300戶居民有得震冇得瞓。

廣東廣播電視台近日曝光事件，原來 肇慶四會市吾悅廣場悅公館的居民向電視台求助，稱該公寓二樓全層被一名土豪買下，而土豪近日開始動工拆牆、打斷樑柱，工程隊伍為了方便運輸裝修的建築垃圾，甚至打穿了一樓的天花板。工程開始後，樓上居民家中的牆身已陸續出現裂痕，裂痕更由地下裂到上頂，非常誇張。

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住戶擔心塌樓危機

電視台記者到現場查看，發現 公寓二樓多面牆身已被拆卸，樑柱部分裸露出鋼筋，估計涉事樓層面積約1800平方米，拆除面積已近三分之一。有居民表示擔憂表示︰ 「這是11層的大樓，上面還住著300多戶……等他把這整個拆完以後，這裡一堵牆都沒有，就靠幾個柱子去支撐整個大樓，萬一這個樓塌了，我們人怎麼辦？」

▲ 該大廈樓高1層，土豪業主買了二樓共42個單位。

▲ 大型的起重機、吊挖機在二樓施工。

▲ 涉事樓層約三分一的牆身已被打通。

▲ 拆掉主力牆後的樑柱鋼筋全外露。

▲ 住戶展示牆身的裂痕，差不多由地直到天花板。

住戶告知記者，涉事業主一心想把全層改建成娛樂場所。而物管公司亦承認疏忽管理，強調已要求涉事業主提交住建部門的施工許可，但對方仍在「走流程」。

事件曝光後，四會市住建局即時下發違章裝修整改告知單，責令現場停止施工，並派出專家對樓宇的損害情況進行勘察。

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責任編輯：王明芳